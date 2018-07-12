В Швеции вводят официальное согласие на интим

С 1 июля в Швеции наступили новые строгие времена. Чтобы заняться сексом, партнёрам сначала придется расписаться! Нет, речь не о принудительном браке, хотя, похоже, и до этого может дойти, — а о новых правилах, касающихся согласия на интимный акт.

Согласно изменениям в законодательстве, теперь обе стороны перед близостью должны получить официальное разрешение друг у друга. Подобная мера, по задумке авторов инициативы, должна снизить число изнасилований и двусмысленных ситуаций с психологическим принуждением к сексу, которое так удобно трактовать как эротическую игру, игнорируя вежливый протест партнерши.

Только вот на практике закон сразу же столкнулся с проблемой — как, собственно, подтвердить согласие? Да ещё и так, чтобы потом это можно было подтвердить, например, в суде?

Выход нашли быстро — разработали специальное мобильное приложение для таких ситуаций. Партнер должен войти (нет, что вы подумали, для этого еще рано!) в свой профиль, подтвердить личность и поставить электронную подпись. Достаточно необычная выходит прелюдия, но на что только не пойдешь ради собственной юридической безопасности!

Похожие законы есть и в других странах. В Великобритании «секс только по согласию» официально ввели в юридический обиход еще в 2003 году.

Там для подтверждения достаточно трех пунктов — партнер должен достичь необходимого для интима возраста, совершать акт без принуждения второй стороны и не находиться под влиянием алкоголя и наркотиков.

Получается, даже если девушка давно совершеннолетняя и отчетливо сказала мужчине «да», но при этом выпила бокал вина — за приятной ночью может последовать приглашение в суд и обвинение в изнасиловании (широкое поле для фантазии мстительных дам, которым не очень-то понравился секс). Но — шутки в сторону.

Эти страны позаботились о сексуальной безопасности своих граждан, и это замечательно. Что же в России? Такого термина, как «согласие на секс», в нашей правовой практике пока не существует.

И в целом российское законодательство в сфере сексуального насилия далеко от совершенства. Например, принудительным акт считается, только если жертва сопротивлялась. Однако многие стараются молча подчиниться, опасаясь за своё здоровье и жизнь. Увы, этого статья УК «Изнасилование» не учитывает. Единственное, что точно прописано, — возраст согласия. В России это 16 лет.

То, как на самом деле в нашей стране обстоят дела с согласием на секс, стало известно лишь недавно, благодаря нашумевшему хештегу #янебоюсьсказать.

Сейчас в Интернете по нему можно найти множество историй, в которых девушки рассказывают о насилии над ними. Печальная статистика была известна и раньше — в полицию приходят менее 5% изнасилованных. Только вдумайтесь в эту жуткую цифру!

Но теперь, когда огромное количество девушек не побоялись рассказать о том, что с ними произошло, стало ясно, почему практически никто из них не пошел писать заявление.

«Не хватило ума скрыть свой позор», «сама виновата», «кому ты теперь, порченая, нужна» — это самые мягкие формулировки, которые можно встретить в рассказах этих девушек о реакции на случившееся их же родителей и друзей. Что уж говорить об одноклассниках и коллегах! За смелость рассказать об изнасиловании спустя годы — жертв тут же наградили осуждением в Сети.

Под злополучным хештегом #янебоюсьсказать разливаются целые шейминг-реки. Комментаторы осуждают и осуждают — за «неправильную» одежду, выпитый алкоголь, прогулки «не в тех» местах.

Много месяцев вся страна обсуждала и историю Дианы Шурыгиной , несовершеннолетней девушки, которую изнасиловали на вечеринке. Ее родители начали добиваться тюремного срока для нападавшего.

История вышла достаточно «мутной» — не исключено и желание неблагополучной семьи получить деньги за моральный ущерб, и некоторые недосказанные жертвой нюансы, из-за которых, возможно, история выглядела бы совсем иной. Но это догадки, а вот судить общественность Диану стала за факты.

«Изнасилована? Незачем было идти на вечеринку и принимать алкоголь!» — вот общий посыл комментаторов. Разумеется, осторожность девушки и разумное поведение могут сильно её обезопасить. А привычка знакомиться с подозрительными людьми, ночёвки в незнакомых местах и склонность к употреблению алкоголя — действительно, рано или поздно приведут к ряду неприятных ситуаций.

Когда появился хештег #янебоюсьсказать, я с изумлением читала истории некоторых девушек, у которых с 13 до 35 лет накопилось по 10–15 случаев изнасилований или очень откровенных домогательств. Повезло ли мне или я просто всегда правильно себя вела?

Подобный случай у меня в жизни был лишь один — в 14 лет решила уйти пораньше со школьной дискотеки, чтобы меня не пошёл провожать милый, но совершенно не интересный мне парень. Было около полуночи, на улочках нашего небольшого города полное затишье. Меня догнал крупный и совершенно трезвый мужчина. Схватил и очень целенаправленно потащил во дворы.

Помню, что у меня полностью пропал голос от страха, я только сипела «не надо». Сопротивляться не могла вовсе, тело было словно ватное. Он почему-то в итоге меня отпустил. По какой причине, не знаю до сих пор. Быть может, разглядел, что я совсем ещё школьница. Тогда мне повезло, я легко отделалась.

И уже тогда могла анализировать и осознавать — в ситуации была моя вина. Быть может, поэтому ничего похожего со мной не происходило никогда. Но даже на основе этой истории становится ясно, почему зачастую не сопротивляются жертвы. Страх парализует тело и голос. А в российском Уголовном кодексе между тем — «не сопротивлялась, значит, изнасилования не было».

По закону, принятому в Швеции, и общим тенденциям в обсуждении этих тем становится ясно, что цивилизованная часть мира стремится всё же к тому, чтобы не осуждать жертв ни при каких условиях. Я считаю, что это очень правильно.

На днях в Интернете всплыла очередная громкая история — девушка вызвала популярное такси (с помощью официального мобильного приложения), однако водитель повез её совсем в другую сторону, избил и пытался изнасиловать, она чудом открыла дверь машины и убежала.

Честно говоря, от такого можно прийти в ужас — получается, безопасно доехать до дома невозможно даже на официальном такси. При этом комментаторы снова сбежались и начали осуждать пострадавшую! А она на полном серьезе оправдывалась — «нет, было всего 9 вечера, нет, я была полностью трезва, пили у подруги чай…». А я думала — ведь я, скорее всего, возвращалась бы от подруги за полночь и уж точно с алкоголем в крови! И мне в такой ситуации, получается, было бы вообще не оправдаться.

Но, простите, что такое произошло с нашим самосознанием, если сам факт поездки на такси — вдруг стал достаточным оправданием для изнасилования? Всё это отчётливо даёт понять, насколько наша страна пока что не готова к закону, подобному тому, что приняли в Швеции. Хотя и нуждается в нём, быть может, ещё острее.

Благодаря хештегу #янебоюсьсказать стало известно, что больше всего насильников — среди близких друзей, коллег и даже родственников. А вовсе не среди маргинальных незнакомцев в «неправильных местах».

Кроме этого, стало понятно, как часто жертву принуждают к сексу с помощью психологического давления, убеждают не сопротивляться и позволить всё — и какими эмоциональными травмами это потом оборачивается.

И пока мы шутим над бедными шведами, которые теперь, сидя на кровати рядом с будущим любовником, должны ставить подписи в приложении, — в мире каждую минуту насилуют женщину, и это реальная статистика.

А в России нести ответственность за участие в сексе пока что в основном приходится девушкам. И честное слово, мне видится, что жить под бременем такого осуждения за то, что оказалась жертвой, — ещё хуже, чем сидеть за решеткой.