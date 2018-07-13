Сваха Сябитова осталась без денег после развода

Примечательно, что с Андреевым Сябитова познакомилась именно на той программе, которую ведет, однако их семейному союзу пришел конец через три года супружеской жизни.

— Столько денег вложила в развод. Все мои счета пришлось быстренько закрывать, откупаться от бывшего, чтобы не делить имущество, — рассказала Сябитова.

Впрочем, несмотря на разочарование в сильном поле, в настоящий момент, как призналась ведущая, у нее новые серьезные отношения с неким Ренатом, который живет на Кипре. Правда, Сябитова подчеркнула, что теперь делить имущество с избранниками сердца не намерена.