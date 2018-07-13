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Сваха Сябитова осталась без денег после развода
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Сваха Сябитова осталась без денег после развода 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Одна из ведущих телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова столкнулась с неприятными последствиями развода со своим вторым супругом Юрием Андреевым, сообщает Утро.ру со ссылкой на «Телепрограмму».
Примечательно, что с Андреевым Сябитова познакомилась именно на той программе, которую ведет, однако их семейному союзу пришел конец через три года супружеской жизни.
— Столько денег вложила в развод. Все мои счета пришлось быстренько закрывать, откупаться от бывшего, чтобы не делить имущество, — рассказала Сябитова.
Впрочем, несмотря на разочарование в сильном поле, в настоящий момент, как призналась ведущая, у нее новые серьезные отношения с неким Ренатом, который живет на Кипре. Правда, Сябитова подчеркнула, что теперь делить имущество с избранниками сердца не намерена.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как эпатажная Анна Седокова опубликовала в Instagram клип на песню «Ни слова о нем». Правда, сама певица называет свое творение мини-фильмом и уверяет, что это не просто клип, а экранизация уже второй главы из ее будущей книги.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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