После 38 лет брака Павел Грудинин объявил жене о разводе, прислав смс

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В эфире программы Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» жена бизнесмена Павла Грудинина , Ирина, рассказала о том, что о разводе после 38 лет брака, супруг известил ее, прислав смс.

Последние девять лет, пояснила сама Ирина, они с мужем вместе не жили, но официально брак расторгнут не был. Но не так давно Павел Грудинин нашел, по словам уже почти бывшей супруги, новую любовь. Диалога с прежней женой решил не выстраивать, к вопросу подошел сугубо по деловому.

Я узнала о разводе из смс. Меня вызывают в суд, а я не могла понять по какому поводу. Позвонила старшему сыну и попросила его узнать. Он перезвонил и сказал, что Павел Николаевич подал на развод. Неожиданно, никто даже не позвонил, никто не предупредил,

— рассказала Ирина.

Вместе с мужем, по рассказам Грудининой, они пережили и безденежье, и первые успехи. Все это время женщина мирилась, по ее словам, с изменами мужа. И вот он решил поставить точку в отношениях, встретив Ксению, молодую и состоятельную.

С последней же пассией у 57-летнего Грудинина, похоже, все предельно серьезно. По словам Ирины, девушку он называет не иначе как ангелом. Однако без пяти минут экс-Грудинина обращает внимание на то, что ангелом при обеспеченном мужчине быть гораздо проще, чем когда начинаешь строить с ним семейную жизнь в голодноватые студенческие годы.

Девушка работает юристом в том же совхозе, хозяином которого является Павел Грудинин. По рассказам супруги Грудинина, у девушки пять или шесть квартир.

Девять лет назад он ушел к другой женщине, через два года после этого начал жить с Ксенией, — призналась Ирина Игоревна. — Я узнавала об изменах, он просил прощения, умолял сохранить семью, обещал, что это все закончится. Каждый раз была новая избранница Павла Николаевича,

— рассказала женщина.

Имущественное положение самой Ирины, по ее словам, гораздо скромнее. У нее — две квартиры — в Москве и в совхозе Ленина, которые, по ее словам, достались ей от родителей, и салон красоты. При этом женщина призналась, что была шокирована, когда из СМИ узнала о том, что Павел Грудинин, баллотируясь на пост президента России в 2018 году, утаил 7 миллиардов рублей.

Ирина призналась, что отдавала себе отчет в том, что ее пока еще муж гораздо состоятельнее, чем декларирует, и даже знает источники этих доходов. И теперь женщина намерена претендовать на 50% имущества «клубничного короля» России.

Старший сын поддержал позицию матери в предстоящем разводе, младший — отца. По мнению Ирины, второй, работая с отцом, сильнее подвержен его влиянию.

После выхода программы в эфир в одном из инстаграм-аккаунтов, в названии которого заявлено имя Грудинина instagram.com @grudinin2018, появился пост, в котором говорится, что журналисту Малахову лучше бы разобраться с некими «собственными гомосексуальными проблемами».

— Да, я развожусь с Ириной. Мы прошли хороший, долгий путь, у нас двое замечательных сыновей, за что я ей благодарен. А вот @malakhov007Малахову я рекомендовал бы разобираться не с моей личной жизнью, а с его гомосексуальными проблемами. Ну а власти демонстрируют свои фобии в отношении моей персоны, боятся…

— написано в публикации. Однако верификацию этот аккаунт не проходил — и нет официального подтверждения, что он принадлежит именно Павлу Грудинину.