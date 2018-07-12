Что произойдет, если заниматься сексом 24 часа в сутки

Ранее исследователи смогли вычислить оптимальную продолжительность полового акта. Они установили, 19 минут занятий любовью почти гарантируют обоим партнерам возможность достичь высшей точки наслаждения.

При этом на практике далеко не всегда имеет место даже эта, казалось бы, скромная продолжительность. Согласно опросам жителей США, секс длится в среднем 12 минут. Нужно полагать, во многих других западных странах (и не только) — примерно такая же картина.

Проще говоря, человеческий организм не особо приспособлен к длительным половым актам. Но, может быть, человечество сможет продлить наслаждение? Что же произойдет, если человек будет заниматься сексом постоянно, на протяжении целых суток? Посмотрите наше видео и узнайте все сами!

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