Ещё
Что произойдет, если заниматься сексом 24 часа в сутки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что произойдет, если заниматься сексом 24 часа в сутки 

Naked-Science.ru 4 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Ранее исследователи смогли вычислить оптимальную продолжительность полового акта. Они установили, 19 минут занятий любовью почти гарантируют обоим партнерам возможность достичь высшей точки наслаждения.
При этом на практике далеко не всегда имеет место даже эта, казалось бы, скромная продолжительность. Согласно опросам жителей США, секс длится в среднем 12 минут. Нужно полагать, во многих других западных странах (и не только) — примерно такая же картина.
Проще говоря, человеческий организм не особо приспособлен к длительным половым актам. Но, может быть, человечество сможет продлить наслаждение? Что же произойдет, если человек будет заниматься сексом постоянно, на протяжении целых суток? Посмотрите наше видео и узнайте все сами!
Вы можете найти другие интересные и познавательные видеоролики в специальном разделе нашего сайта.
Naked-Science.ru: последние новости
Успехи мальчиков в учебе зависят от количества девочек в школе Необычные имена. А вы бы назвали сына Бэтменом? Что будет, если США перестанут выплачивать государственный долг
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин1
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Кадышева поразила изменениями во внешности13
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение