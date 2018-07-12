Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин

Тренеры по личному счастью, консультанты по пикапу — эти люди называют себя по-разному. А занимаются одним и тем же: дают девушкам советы о том, как привлечь мужчину, женить его на себе и вытянуть побольше денег из его кошелька. Anews отобрал несколько наиболее впечатляющих персонажей и выяснил, как и чему учат девушек в Сети специалисты по отношениям.

Юлия Печерская: «Ни одна женщина не должна спать с мужчиной, у которого зарплата 50 тысяч»

Тренер по отношениям Юлия Печерская прогремела на всю страну в прошлом году. Тяжелая слава свалилась на девушку после того, как СМИ заметили видео, записанное во время одного из ее тренингов. Во время урока Юлия учила девушек, с какими мужчинами (в зависимости от уровня их зарплаты) можно заниматься сексом, а с какими — ни в коем случае.

Урок о сексе и мужских зарплатах спровоцировал тогда не только бурю критики, но и заметно поднял популярность тренера Юлии. Девушку стали приглашать в разные ток-шоу, на интервью, ну а количество клиенток, само собой, увеличилось.

Неудивительно, что Юля продолжила и дальше снимать обучающие ролики и проводить лекции.

Ниже — несколько других уроков тренера.

Например, здесь Юлия подробно рассказывает, почему в отношениях женщине крайне важно быть беспомощной и не советует «брать в руки ничего тяжелее поварешки и члена».

«Когда вы проявляете беспомощность, вы даете мужчине возможность почувствовать себя нужным. Они ведь такие у нас недолюбленные, они ходят по улицам и думают «Божечки, кому бы я был нужен?»», — поясняет ученицам Юлия.

А здесь Юлия рассказывает, какой должна быть женщина, чтобы достойный мужчина обратил на нее внимание.

«Самой лучшей мотивацией для мужчины будет, если он понимает, сколько ты стоишь. Чем дороже ты стоишь, тем лучше для него мотивация»

И снова о деньгах (так уж сложилось, что большинство уроков этого «учителя» связаны с выманиванием ассигнаций из мужского кармана).

«Купить на те деньги, которые мужчина дал на учебу ребенку, себе шубу можно только один раз»

Юлия Маколкина: «Снимать лифчик нужно на „восьмерке“, не спеша»

А вот тезка консультанта Печерской Юлия Маколкина не столь зациклена на финансовой теме. Женщина делает упор на соблазнение мужчины. Например, в арсенале тренера есть подробный урок о том, как правильно в присутствии мужчины снимать чулки и трусы, не забывая при этом пританцовывать.

«Есть несколько вариантов снять чулки. Сделать это можно без особой подготовки, а научиться — всего за несколько уроков».

Мила Левчук: «Вас должно быть видно издалека, еще вы должны быть похожи на девочку»

Мила Левчук известна в Сети как эксперт именно по семейным отношениям. Правда, девушка не ленится и снимает ролики также и о тонкостях знакомства с противоположным полом.

Например, у Милы есть собственный (вполне себе целомудренный, без раздевания) рецепт привлечения мужчин на улице.

Анастасия Гибская: «Любовь проходит, когда женщина становится фригидной»

А эта девушка известна на YouTube как «женский тренер по отношениям». В своих видеороликах Анастасия, в частности, на пальцах объясняет подписчицам, как так получается, что мужчины перестают любить женщин и что с этим делать.

«Если женщина перестала радоваться, мужчине этого не достает. И у него появляется желание найти того, с кем можно посидеть и порадоваться», — предостерегает в одном из своих обучающих роликов Анастасия.

Светлана: «Говорим ему „нет-нет, нельзя!“. Мужчина туда смотрит, а вы сразу закрываете»

Эта девушка напрямую не позиционирует себя как тренер по пикапу и отношениям. Большинство ее видеоуроков связаны с домашними танцами с легким налетом эротики. Однако и среди них находятся ролики, посвященные «искусству соблазнения» мужчины.

Здесь Светлана в подробностях рассказывает и показывает, «как наполнить мужчину своей энергией или энергией дикой кошки, например».

​Отношения, надо понимать, штука непростая. Мало с человеком познакомиться, надо ведь еще сделать так, чтобы он не сбежал после первого свидания.