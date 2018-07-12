Дженнифер Лопес рассказала, как найти идеальную пару в Tinder

Если кто и знает, как найти идеальную пару, так это Дженнифер Лопес . Красотка в свои неполные 49 лет с легкостью завоевывает сердца мужчин гораздо моложе себя. Теперь же она решила поделиться секретами обольщения с другими девушками, мечтающими встретить свою любовь.

Дженнифер Лопес записала для Tinder видеоурок, где она делится советами о том, как общаться в Tinder. Из песен Джей Ло мы все знаем, что любовь нельзя купить (love don’t cost a thing), но порой так сложно найти тот самый идеальный мэтч.

В новой серии видеоуроков Tinder Swipe Sessions можно увидеть, как Дженнифер помогает своей поклоннице найти свою пару в приложении. Певица рассказывает, как лучше заполнять свой профиль и комментирует странички парней из Tinder. Так, Дженифер советует девушкам не стесняться писать первой и подсказывает, с чего лучше начать разговор, чтобы диалог пошел в нужном направлении.

Надо отметить, что Дженнифер Лопес, несмотря ни на что, находится в шикарной форме. Недавно очередной светский выход латиноамериканской красавицы показал, что ей не зря до сих пор восхищаются миллионы мужчин во всем мире.