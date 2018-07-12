«Уходи от мужа, ты такая видная»

Есть целое движение «разжигательниц» семейного очага заново с помощью другого мужчины. Обычно это девушки, которые рано вышли замуж или не очень по любви. А бывает так, что и любовь, и осознанность есть, а привычка кокетничать направо и налево всё равно осталась с прошлых лет.

Способ спасения брака у них весьма оригинальный: «Я к другому мужчине начну ощущать сексуальное влечение, немного его использую (пусть ухаживает), а потом огонь любви принесу в семью, и оп!». Затухающие отношения с мужем снова полны романтики и страсти. А парнишку можно просто потом не замечать. Хотя, может, тот разгорелся страстью только в жарких фантазиях роковой обольстительницы.

Но иногда случается коварная осечка. Дама увлекается и влюбляется в использованного по уши. Уходит из семьи, где до этого всё было «вроде неплохо». Вот как тут, например:

История Ульяны:

«Мне казалось, у меня всё как у всех. Работа, семья, дом. Муж, который как родственник и иногда любовник, и сын 5 лет. Я весь период нашего брака (10 лет. — М. М.) была недовольна тем, что между нами прошла бешеная страсть и влечение. Мне казалось, что это должно быть вне зависимости от кучи совместных ночей без сна, пока сын был мал, нервных историй вроде разбитой головы и надорванной мочки уха, разных кризисов, в том числе и материальных. А уж в каком состоянии супруги друг друга видят иногда — больными, уставшими, злыми, непохудевшими, в конце концов.

Мы с мужем жили почти без ссор. Но мне казалось, что если наш союз построен в первую очередь на уважении, а потом на любви, — это плохо.

После декрета я вышла на работу и начала вести активную светскую жизнь. Муж не запрещал, а даже, наоборот, поощрял. И чем дальше мы становились друг от друга, тем лучше была сексуальная жизнь и отношения между нами.

В декабре к нам в компанию пришёл новый замруководителя филиала, и он мне понравился. Я ему, как показалось тогда, тоже: полгода мы флиртовали на работе, переписывались по вечерам в ванной, ходили на обеденные свидания на другой конец города, чтобы никого не встретить.

Тогда мне казалось, что муж стал больше внимания проявлять, мне стали делать комплименты, что я лучше выгляжу. Я про себя думала: налажу свою семейную жизнь, подарю мужу путёвки в Грецию летом (его давняя мечта. — М. М.).

Но я влипала всё сильнее и сильнее, и он тоже (как потом окажется — это только я так думала). Говорил: «Уходи от мужа, будем вместе в командировки ездить, отпуска, ты такая видная женщина». Ещё через полгода ни о каком отдыхе вдвоём не было речи, муж мне стал противен. Я его воспринимала как преграду к моему личному счастью и всеми силами боролась с ним. Не просто не хотелось близости, я стала на физическом уровне чувствовать отвращение.

В один момент — когда я уже почти решилась объявить мужу о разводе — он сам вывел меня на разговор. Сказал, что видит, как мне всё противно. По его словам, он был готов работать над отношениями, но если я совсем в этом не заинтересована — нам лучше разделить опеку над сыном и разойтись. И разделить имущество, если делить по-честному — почти всё принадлежит ему.

Я сначала была в дикой эйфории от свободы, сказала своему визави, что теперь мы можем не скрываться, на что он мне удивленно сказал, что мы и не скрывали ничего. Это у нас такой лёгкий роман для поддержания рабочей атмосферы. Только сейчас я поняла, что встречи были редкими не потому, что я замужем, а потому, что он не хотел.

Я волочилась за ним ещё полгода, пыталась доказать, что мы созданы друг для друга и что он плохо присмотрелся. Он начал скрываться от меня, даже месяц работал из дома дистанционно, а потом меня вызвал к себе наш собственник и предложил уйти, потому что я достала своими домогательствами этого работника.

После этой истории прошло 4 года, последствия в моей жизни есть до сих пор. Теперь я думаю о том, что лучшим решением было бы сохранить семью, но не знаю, получилось бы это».

Ульяна не просила совета, поэтому редакция предложила психологу Анне Бабич прокомментировать не ситуацию героини, а сам феномен «подкуривания» и его последствия:

«Абсолютно во всех случаях измена — это сигнал для пары, что что-то пошло не так. Это как симптом в заболевшем организме. Симптом этот может быть лёгким ("одноразовое подкуривание") или тяжёлым (длительная связь), но то, что на него нужно обратить внимание, — это факт.

Сейчас немного важной информации о потребностях супругов в паре. Потребность в супружеских отношениях — это то, что супруги хотят и ждут друг от друга, что для них обладает большой ценностью, от отсутствия чего они страдают.

Американский семейный психотерапевт Уиллард Харли провёл масштабное исследование среди тысяч супружеских пар и выявил 5 важнейших потребностей в браке у мужчины и 5 — у женщины. Конечно, у людей в отношениях намного больше, чем 5 потребностей, исследование выявило именно основные, критически важные.

У мужчины: секс, спутница в отдыхе, женщина хорошо выглядит, мир и покой дома, восхищение мужчиной.

У женщины: нежность, возможность разговаривать и делиться переживаниями, могу положиться на него, деньги и финансовая защищённость, хороший отец.

Измена означает, что какая-то потребность изменившего супруга оказалась неудовлетворенной. Самое интересное, что это вовсе не обязательно потребность в сексе. Огромное количество мужчин заводят параллельные отношения, потому что у любовницы он находит поддержку, понимание и тихую гавань. В то время как у него дома — фронт военных действий: «Ты вообще как собираешься решать эту проблему?!» (и руки в боки), «А восхищения ты как-то не очень заслужил!».

В такой ситуации у мужчины дома — продолжение работы, где нужно защищаться, бороться и изо всех сил держать лицо.

А у любовницы ему можно отдохнуть и побыть собой. Это и есть его основная потребность, которая ущемлена дома.

Жена тоже не от хорошей жизни нападает на мужа. Важно выяснить, какая потребность ущемлена у неё, почему она воюет со своим мужем. Это замкнутый круг, и если пара хочет развивать отношения, то его нужно разомкнуть.

На мой взгляд, «подкуривание» в любом случае не полезно для отношений. Измена говорит: «Я получаю на стороне то, что не даёшь мне ты». Если это про страсть, то от «подкуривания на стороне» страсть сама по себе в паре не появится. Здесь будет работать феномен замещения: изменивший супруг будет переносить на партнёра те эмоции, которые испытывает к другому человеку. Так что искать страсть нужно между друг другом, а не на стороне.

Есть такой феномен, как свободный брак. Когда партнёры договариваются, что их отношения в приоритете, но при этом допускаются связи на стороне. И для пары это норма.

В чистом виде такие примеры встречаются очень редко. Необходимое условие здесь, чтобы оба партнёра были полностью согласны с такими правилами игры. Но наше общество всё ещё слишком традиционное и моногамное.

Иногда бывает, что муж говорит: «Давай свободный брак? Я тебя очень люблю, но мне не хватает секса». Женщина может согласиться из страха потерять мужа совсем, но при этом внутренне она будет очень страдать, злиться и, как следствие, мстить. Для пары это опять-таки совсем не полезно.

Хороший вопрос: как реагировать, когда обнаруживаешь у себя мысли о желании изменить партнёру? Задать себе вопрос: «Что перестало меня удовлетворять? Какая моя ценность и потребность ущемлена? Чего мне не хватает? Что я хочу изменить? Что может дать мне больше удовольствия и радости в отношениях с партнёром?».

Искать ответы на эти вопросы и донести эту информацию до своего супруга. Если супруги будут разговаривать друг с другом, честно делиться своими сомнениями, страхами, ощущениями упадка (что естественно в отношениях время от времени), то у них есть возможность пройти удивительно интересный и насыщенный совместный путь, поднимаясь всё выше и выше по лестнице любви, взаимопонимания, близости».

А вы позволяете себе флирт в постоянных отношениях? Как бы отреагировали, если узнали такое о своём партнёре? Делитесь мнениями в комментариях под статьёй.

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