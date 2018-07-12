Идеальный секс. Советы от пары, чей оргазм длится до 18 часов

Ага, это не опечатка.

Американцы Мелани и Скотт Маккьюр женаты восемь лет. Сейчас ему 47 лет, а ей 33 и все это время они непрерывно счастливы.

Супруги утверждают, что способны испытывать 18-ти часовые оргазмы всем телом, просто обнимая друг друга.

Скотт: «Когда-то давно я был унылым корпоративным служащим. У меня была проблема с преждевременной эякуляцией, и я, по совету друга начал искать решение в тантрических практиках».

Пара познакомилась друг с другом в 2008 году, а уже в 2013 они открыли собственную школу тантры. Они утверждают, что последователи тантры могут получать оргазм не только от непосредственно секса, но и от чего угодно: от прикосновения ветра, от шума дождя, от танцев и даже дыхания партнера.

Для тех, кто хотел бы просто научиться получать оргазм в супружеской постели, у Мелани и Скотта есть три простых совета:

Издавайте звуки

Не сдерживайте себя, «пойте» во время оргазма, стоните, кричите, издавайте ЛЮБЫЕ звуки. Освободите внутреннюю энергию.

Дышите глубоко

Чем глубже дыхание, тем длиннее оргазм.

Визуализируйте свою энергию

Представьте, что ваша энергия движется не из вашего тела, а вверх по телу. Занимайтесь этим оба одновременно, и это сделает ваши оргазмы незабываемыми.

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