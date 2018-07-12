Ещё
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Далее:
Читайте также:
Ещё

У мужа Ани Лорак нашли другую женщину 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу создают впечатление красивой гармоничной пары. Однако, в их отношениях все не так просто. Оказывается, певица настолько несчастлива, что постоянно плачет навзрыд.
"Ничего хорошего в их отношениях нет. Брак выглядит каким-то вынужденным. Ани безумно любит мужа, а вот сказать, что Мурат пылает любовью, я не могу. Более того, я даже не вижу интимной близости в их отношения. Брак был просто выгодой. На стороне у ее мужа есть любимая женщина. И именно ее он считает своей женой", — рассказала Dni.Ru ясновидящая Саона.
Отношения Ани Лорак с мужем напоминают гостевой брак в худшем его проявлении, говорит ведунья. «Счастья в этой семье нет. Лорак, конечно, звезда и очень популярна. Но в личной жизни ей катастрофически не везет. Женского счастья нет, много переживаний, она очень часто плачет навзрыд», — уверена гадалка.
"Ани Лорак всеми силами пытается сохранить брак, во что бы то ни стало. Но увы, искренней и чистой любви в этой паре не будет. Певицы не показывает свои душевные раны публике, но в скором времени личные переживания найдут отражение в ее творчестве. Композиции станут буквально страдальческими. Есть угроза впасть в глубокую депрессию", — предупредила Саона.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене»!
Дни.ру: последние новости
Гомес странно отреагировала на свадьбу Бибера Почему рушатся отношения разных знаков Зодиака Дитковските после съемок с Чадовым заговорила о прощении
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как принц Гарри позорил королевскую семью29
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет62
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке20
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Кадышева поразила изменениями во внешности14
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение