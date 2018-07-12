Всё больше женщин платят за первое свидание

Социологи выяснили, что большинство женщин теперь предпочитают сами оплачивать ужин на первом свидании, сообщает «Вести.ua».

Как выяснилось в ходе исследования, проведённого сотрудниками Badoo (одного из самых популярных сервисов для знакомств и свиданий), больше половины представителей слабого пола хотели бы самостоятельно оплачивать счета за первое свидание.

При этом 70% девушек сами делают первый шаг, чтобы вступить в контакт с приглянувшимися им мужчинами.

Как считают эксперты, такие сдвиги в установленных обществом нормах связаны с повышением самооценки у женщин, которые становятся более самостоятельными, самодостаточными и уверенными в себе.

Кроме того, новые поколения парней и девушек ходят на свидания значительно чаще, чем это происходило раньше. Поэтому мужчинам стало значительно сложнее оплачивать романтические встречи.