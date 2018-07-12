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Всё больше женщин платят за первое свидание
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Всё больше женщин платят за первое свидание 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Социологи выяснили, что большинство женщин теперь предпочитают сами оплачивать ужин на первом свидании, сообщает «Вести.ua».
Как выяснилось в ходе исследования, проведённого сотрудниками Badoo (одного из самых популярных сервисов для знакомств и свиданий), больше половины представителей слабого пола хотели бы самостоятельно оплачивать счета за первое свидание.
При этом 70% девушек сами делают первый шаг, чтобы вступить в контакт с приглянувшимися им мужчинами.
Как считают эксперты, такие сдвиги в установленных обществом нормах связаны с повышением самооценки у женщин, которые становятся более самостоятельными, самодостаточными и уверенными в себе.
Кроме того, новые поколения парней и девушек ходят на свидания значительно чаще, чем это происходило раньше. Поэтому мужчинам стало значительно сложнее оплачивать романтические встречи.
Фото: picture-alliance / dpa
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