Видео: Дженнифер Лопес учит правильно знакомиться в Тиндере

Дженнифер Лопес может похвастаться насыщенной и довольно успешной личной жизнью: она встречалась с такими мужчинами, как Бен Аффлек и Пи Дидди, а теперь крутит роман с бейсболистом Алексом Родригесом . Поэтому Джей Ло уверена, что может подсказать девушкам правильный способ знакомства с помощью мобильных приложений.

Лопес приняла участие в записи видеоурока о том, как правильно знакомиться в Тиндере. Звезда считает, что девушки не должны стесняться писать мужчине первыми, а также подробно заполнить свой профиль в приложении, чтобы потенциальный кавалер знал об увлечениях девушки как можно больше. Дженнифер также утверждает, что перед знакомствами очень важно понять, чего именно вы хотите от этих встреч, и обязательно не бояться, а также выбирать тех, кто уже достиг 33-летнего возраста, так как парней младше она считает несерьезными.

попкорнnews