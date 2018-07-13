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Видео: Дженнифер Лопес учит правильно знакомиться в Тиндере
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Видео: Дженнифер Лопес учит правильно знакомиться в Тиндере 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Дженнифер Лопес может похвастаться насыщенной и довольно успешной личной жизнью: она встречалась с такими мужчинами, как Бен Аффлек и Пи Дидди, а теперь крутит роман с бейсболистом Алексом Родригесом. Поэтому Джей Ло уверена, что может подсказать девушкам правильный способ знакомства с помощью мобильных приложений.
Лопес приняла участие в записи видеоурока о том, как правильно знакомиться в Тиндере. Звезда считает, что девушки не должны стесняться писать мужчине первыми, а также подробно заполнить свой профиль в приложении, чтобы потенциальный кавалер знал об увлечениях девушки как можно больше. Дженнифер также утверждает, что перед знакомствами очень важно понять, чего именно вы хотите от этих встреч, и обязательно не бояться, а также выбирать тех, кто уже достиг 33-летнего возраста, так как парней младше она считает несерьезными.
попкорнnews
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