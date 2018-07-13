Токсичные мужчины против токсичных женщин

Типа городской журнал «Вилладж», вместо того, чтобы писать про рейтинги тирамису и советы: где познакомиться с иностранной болельщицей, опять выдал радфемовский материал.

Называется «Как перестать быть мерзким токсичным мужиком».

Из названия уже ясно, что автор или, как они себя нынче именуют «авторка», истеричная особа, у которой последний секс был во времена Карибского кризиса.

Итак, посмотрим какие претензии предъявляют мужикам и грамотно их все парируем.

Женщины по-прежнему получают меньше за ту же работу, что и мужчины. Эксперты говорят, что каждый год в России 1 240 девочек подвергаются калечащим операциям на половых органах. В 2017 году только по официальным данным в России зарегистрировали 3 500 изнасилований — и это не учитывая, как много жертв боится обращаться в полицию. Равноправия в России нет.

— В России давно уже все получают сообразно умениям и заслугам. Глупые женщины получают меньше, чем мужчины, умные женщины получают как мужчины или больше, в зависимости от навыков. Насчет калечащих операций на половых органах.

Боюсь, если мы посчитаем сколько мальчиков из некоторых конфессий в России подвергаются операциям на половых органов без своего согласия — тут счет на десятки тысяч пойдет. Ну и по изнасилованиям, немало мужчин сидит по липовым заявлениям в изнасилованиях. как парень по делу Шурыгиной или в советское время футболист Стрельцов. Неравенства полов в России нет!

Домашняя уборка, уход за детьми и стариками в России считаются «женскими» делами — и положение дел не изменится без конкретных действий. Распределение домашних обязанностей — это вопрос договоренностей, и лучше сделать это «на берегу». Если договариваться желания нет, это повод задуматься, ищете ли вы отношения или вам нравится идея бесплатного клинера?

— Большая часть семей, пар и одиночек, кого я знаю раз в неделю приглашают клинера-фрилансера) Помимо этого, есть роботы-пылесосы, посудомойки и мультиварки. Может быть, уважаемая авторка, выйдет на свет из шалаша и покинет секту хлыстов-христпродавцев?

Менсплейнинг — это ситуация, когда мужчина снисходительно объясняет что-то женщине. Чем меньше женщинам дают слово и чем чаще им не дают договорить, тем реже считаются с их мнением и тем меньше шансов, что их идеям уделят достойное внимание.

— Вот как раз перебивать, не слушать собеседника, придумать обиду, обидеться и не говорить причину обиды — качество типичной токсичной женщины. Гелсплейнинг, вот, где зло.

Перестаньте «добиваться» и «уламывать» женщин. Чтобы определить, где проходит граница между сексом и насилием, флиртом и харассментом, помните о принципе согласия: заниматься сексом (да и просто переходить к любому физическому контакту вроде объятий) можно, только когда оба партнера готовы, делают это добровольно и по собственному желанию. Помните, что человек имеет право передумать в любой момент, да, даже если вы оба уже раздеты и две минуты назад были настроены на продолжение.

— Во-первых, схему что женщину нужно «добиваться и уламывать» придумали сами женщины. Нам бы как раз без плясок с цветами, ужинами и подарками было бы проще. Понравились, договорились к кому едем и предались утехам.

Во-вторых, игру в недосказанность: «нет, не приставай», а на самом деле «да, возьми меня, мой зверь» тоже придумали женщины. Если вы будете себе лепить стикеры на лоб: зеленый — готова к сексу, красный — прочь, противный. Нам будет проще. Но с этим уйдет спонтанность, непредсказуемость и загадка любви.

Относитесь к коллегам-женщинам уважительно — не шутите про «критические дни» и ПМС, которые якобы должны мешать им работать, не называйте их «украшением коллектива».

— Вот не помню, чтобы хоть у кого-то из моих знакомых на работе кто-то шутил про критические дни. А вот говорить женщинам комплименты и на работе и в жизни — это нормально. Да и в целом юмор даже гендерно окрашенный — улучшает рабочую атмосферу.

Не обесценивайте то, что говорят женщины. Этот пункт близок к менсплейнингу, но не совсем. Очень часто в ответ на сообщение о том, как нарушаются права женщин, можно услышать рассказ о том, как нарушаются права мужчин: «А в армии дедовщина», «А мальчики становятся жертвами педофилов». Место того чтобы мериться, кого сильнее задевает дискриминация (очень грустное соревнование), лучше попробовать относиться друг к другу лучше — без гендерных стереотипов лучше будет всем.

— Гендерных стереотипов нет. Есть умные и тупые люди, красивые и страшные, душевные и говнистые. Иногда лучше не сваливать негативное отношение к себе на гендерные стереотипы, а посмотреть в зеркало, вдруг вы глупая, страшная и говнистая. Ни разу не слышал, чтобы к умной, красивой и сердечной женщине плохо относились.

Наоборот мужики таких носят на руках, дружат, влюбляются. А ненавидят их именно менее успешные ленивые бабы, считая, что все через постель или им необоснованно повезло.

Перестаньте быть токсичными женщинами и вы перестанете видеть кругом токсичных мужчин.