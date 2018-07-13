В США пастор изнасиловал подростка в церкви

В американском штате Теннесси пастора обвиняют в изнасиловании 17-летней девушки в церкви. Об этом сообщает New York Daily News.

46-летнего Джеймса Мессера (James Messer) арестовали после того, как семья девушки заявила об изнасиловании в полицию. По словам подростка, она и пастор поехали купаться, однако вода в водоеме оказалась слишком грязной, и пришлось вернуться в церковь. После того, как они вошли внутрь, мужчина начал флиртовать с жертвой, а затем приказал раздеться и вступил с ней в связь на полу.

Сам Мессер сознался, что половой акт был, однако, по его словам, он произошел с согласия девушки. Его отпустили под залог в 150 тысяч долларов.

Возраст сексуального согласия в США варьируется в зависимости от региона. В Теннесси он составляет 18 лет, и секс с человеком, не достигшим этого возраста приравнивается к изнасилованию.