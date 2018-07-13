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Виктория Боня назвала причину расставания с Алексом Смерфитом
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Виктория Боня назвала причину расставания с Алексом Смерфитом 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Виктория Боня решила наконец-то рассказать, что послужило причиной для расставания с миллионером Алексом Смерфитом, с которым звезда была в отношениях шесть лет.
Телеведущая и модель призналась, что в какой-то момент она поняла, что рядом с возлюбленным ей не хватает тепла. Боня ни в коем случае не винит Алекса, и утверждает, что в расставании виноваты они оба. Пара стала охладевать друг к другу, постепенно отдаляться и в итоге, молодые люди начали двигаться вперед каждый своей дорогой.
К счастью, Виктория и Алекс смогли сохранить дружеские отношения и договориться о совместном воспитании ребенка.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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