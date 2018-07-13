Какая пара круче? Джастин Бибер и Хейли Болдуин или Ариана Гранде и Пит Дэвидсон

Джастин Бибер и Хейли Болдуин — одна из самых обсуждаемых пар мирового шоу-бизнеса, хотя, стоит отметить, что молодые люди встречаются всего месяц. Возлюбленные не пытаются скрывать свои отношения, они каждый день проводят вместе и не расстаются ни на минуту. Папарацци каждый раз застают их обнимающимися или целующимися на улицах самых разных городов мира, к слову, на снимках они всегда выглядят радостными и счастливыми.

А на днях стало известно, что Бибер уже готов сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, однако, как отреагирует на это сама Хейли — неизвестно. Но, поклонники уверены, что девушка согласится и ждут этого момента с нетерпением.

А вот ещё одна популярная и обсуждаемая парочка в мире артистов Ариана Гранде и Питт Дэвидсон, которая может составить здоровую конкуренцию Биберу и Хейли, уже точно готовы обменяться кольцами, хоть и встречаются они всего пару недель. «Когда они вдвоем, они всегда веселые и постоянно смеются. Их мамы уже познакомились друг с другом. Ариана и Пит очень вовлечены в свои отношения, они также популярны в социальных сетях, и они очень любят друг друга», -рассказали друзья артистов. Парочка зачастую появляется на мероприятиях в одинаковой одежде и делает милые фотографии вместе, ещё больше привлекая внимания публики.

До сих пор непонятно, строят ли эти пары отношения по-настоящему или же это просто любовь ради пиара. Думаю, каждый сам сможет ответить на этот вопрос и выбрать, какой паре отдавать свою симпатию. Лично мне больше верится в отношения Хейли и Джастина.