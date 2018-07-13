Ошибки девушек в отношениях, которые бесят парней

Редакция WMJ.ru выяснила чего мужчины не прощают, даже если извиниться тысячу и один раз.

Обижаться — любимое хобби большинства женщин. Отличный шанс побыть актрисой: закатить скандал, взорваться, как вулкан, разлить горячую лаву любви по квартире и обжечь своего мужчину. Просто так, чтобы был в тонусе.

Как женщины обижаются

Еще 30 лет назад женщины били посуду и выбрасывали вещи с балкона. Сегодня ты блокируешь его в соцсетях и всевозможных мессенджерах, плачешь на плече у подруги в кальян-баре, ходишь в сексуальном белье, при этом лишая секса. И не важно, что он сотворил — бросил носки посреди комнаты или флиртовал с другой. Ты все равно «накажешь», чтобы впредь неповадно было.

Да, женщины более эмоциональны. Мужчины не изощряются в своей обиде. Он замолчит и уйдет. Может, в спальню. Может, в бар к друзьям. И тишина… И вот ты уже не успеешь оглянуться, как сама собираешь его носки и зовешь назад.

Почему так происходит?

Немного биологии. Насколько ты знаешь, левое полушарие нашего мозга рациональное, а правое — эмоциональное. Когда твой мужчина был еще мальчишкой, тестостерон влиял на развитие его мозга и стимулировал активный рост левого полушария. Поэтому мужчины более спокойны, логичны и редко руководствуются эмоциями.

Я разбираюсь в мужчинах на все сто процентов!

Некоторые женщины думают именно так. Такие «суперумы» сформировали мифы и стереотипы. И с радостью «консультируют» подружек в отношении мужской половины человечества: «Ты что! Мужчинам это не нравится!»; «Он на нее не поведется, потому что она истеричка»; «Этот красавчик не подходит этой простушке».

Сарафанный маркетинг работает, оценочные заблуждения передаются из одних напомаженных уст в другие… Но чаще всего эти «самые умные» женщины оказываются неправы.

Чего мужчина не прощает: женская точка зрения

Глупость

Ох, как ошибочно мнение женщин: мол, достойный мужчина хочет видеть рядом только умную девушку. А «фитоняшки» нужны лишь для секса. Ты действительно думаешь — если женщина не в курсе, что такое блокчейн и сублимация, она не построит классные отношения? На самом деле в женщине главное — женственность, улыбка, харизма. И умение слушать. Именно этим могут похвастаться «фитоняшки», которые молча улыбаются, накручивая на палец белокурый локон. Поэтому у миллионеров часто «глупые» красотки в женах.

Мужчина не выбирает по уму, разве что «нищеброд», который хочет, чтобы его жена самостоятельно зарабатывала или была девушкой 50/50. Я не говорю, что сейчас тебе нужно вынести два своих диплома магистра на мусорку. Читай между строк. Мужчине нужна та, которая не напрягает, умеет слушать, улыбается, жизнерадостная и легкая женщина. И какая разница, читает ли она томик Достоевского перед сном или смотрит «Дом-2. Избранное». Зато не компостирует мозги после работы, помогает забыть о делах, одним щелчком переключает на отдых и семью.

Внутри мы все Супермены, которые рвутся совершать подвиги ради вас, женщин. Но в ответ мы ждем признания нашей мужественности. А после тяжелого трудового сражения мечтаем о домашнем уюте, спокойствии. Хотите поумничать — запишитесь на курсы философии.

Безвкусицу

Девушки подмечают друг в друге все до мелочей: и безвкусную сумку, и платье из позапрошлогодней коллекции, и даже немодную форму бровей. И думают, что мужчинам это тоже очевидно. Помилуйте, но если мужчина носит «Ролекс», это не значит, что он определит китайские лабутены. И уж вряд ли станет сравнивать твою прическу вон с той модной стрижкой барышни за соседним столиком.

Да, в твоем виде, определенно, должна присутствовать логика. Нам непонятен «боевой раскрас» и смоки айс в 9 утра. Ты приняла боевую готовность? Бой ты уже проиграла…

Мы считываем общую картинку женщины: ее образ, женственность, опрятность, элегантность. Для нас важно, чтобы женщина была гармонична в своем внешнем виде и излучала нежность. Необязательно носить дорогие платья — некоторые девушки умеют быть женственными даже в джинсах и футболке.

А что насчет декольте?

Короткое мини и соблазнительные формы «навыкате» выглядят соблазнительно, это факт. Но что такой внешний вид говорит о его обладательнице? Правильно, о ее легкодоступности и несерьезности. Стиль в одежде сигнализирует миру о том, какая ты. Поэтому если транслировать агрессивную сексуальность, к женщине будут относиться соответствующе. Захотят взять у нее то, что она предлагает. А ты потом говоришь, что вокруг одни козлы…

Излишний драматизм

Развею миф, что мужчины ненавидят эмоциональных женщин. Некоторым мужчинам импонирует бурное проявление эмоций, игривость и экспрессия. В меру, конечно!

Важно понимать, что драматизм должен быть артистичным и сексуальным. И главное — женщина просто обязана вовремя заканчивать игру и затухать. А не доигрывать 5-й акт. Если скармливать мужчине экспрессию маленькими порциями, то и восприниматься она будет как деликатес. А не как корыто горячего борща на голову.

Плаксивость и драматический вынос мозга не понравятся мужчине. А умелое управление эмоциями придаст перчинки в ваших отношениях.

Показуху

Когда мужчина влюблен, он закроет глаза на многие проступки. Но запомни: «быть умной» и «умничать» — это две разные вещи. Мы готовы простить женщине демонстративность и показуху, если она мимолетна и выглядит не более чем женской шалостью. Такая грань между мудростью и умением прикидываться дурочкой. Сумеешь удержать баланс — мужчина будет твой.

Действительно умная женщина знает, в какой момент говорить, а в какой — промолчать. От избытка болтовни, наигранности и острого языка партнерши он быстро устанет. Мужчинам не нужны напряги в общении. Он хочет с тобой отдыхать морально.

Кстати, показуха бывает не только интеллектуальной. Некоторые женщины дарят миру красоту, даже когда ее не просят: разойдись, Вика делает на барной стойке шпагат с бокалом недопитого виски в руке. Иногда и это прокатывает, если он реально заинтересован. Главное — не делай из этого традицию.

Перейдем к мужской точке зрения: 8 поступков, которые мужчины не прощают женщинам

Запомни: чувство собственного достоинства для мужчины на первом месте. Любовь — на втором. Даже нищеброд придерживается такого порядка. Если ты не согласна — задумайся: а ты бы полюбила человека, который позволяет вытирать об себя ноги?

Никогда не предъявляй претензии на людях. Даже конструктивная критика должна быть сказана тихонько на ушко. Не каждый мужчина готов и тет-а-тет выслушивать твои нравоучения. Зачастишь с этим — и напрочь убьешь отношения. И дело не в самолюбии. В глазах мужчины ты станешь Иудой в юбке.

Я объясню. Мужчина — воин, который ежедневно сражается с социумом за уютное место под солнцем. Любимая женщина вдохновляет: мотивирует идти в бой и подает патроны. Если ты будешь ставить палки в колеса — быстро станешь «чужой». В какой-то степени это даже измена. И он тебе ее не простит.

Ни одно «Я тебя люблю» не может сравниться с фразой: «Милый, ты такой мужественный!» Если ты не видишь в нем мужчину, а изредка еще и констатируешь вслух, что он «как баба» — ничего хорошего не жди в ответ. Мужчина будет вести себя соответственно твоим ожиданиям. А потом бросит ради той, которая не усомнится в его мужском начале. Ты скажешь: «Очередной козел». Но если повторишь ошибку, такие «козлы» все чаще будут появляться на твоем пути.

Мои личные наблюдения говорят, что женщины чаще прощают измену. Как думаешь, почему? Маленькая экскурсия в мужской мозг: мы изменяем потому, что нам не хватает чувств, впечатлений и восхищения. Чего-то он недополучает в семье. Если мужчина изменяет по пьяни — то это двойной поиск ощущений: «чтобы было хорошо и легко».

В то время как измена женщины серьезный шаг, внутренний конфликт. Итак, мужчина изменяет случайно, а женщина — рационально.

Это не константа, но чаще всего бывает именно так. Женщина изменяет всем своим существом, чувствами. И мы, мужчины, это ощущаем. Поэтому простить удар по мужскому самолюбию не можем. Помните о подрыве ощущения мужественности? Это все о том же.

Мужчина, как я уже говорил, по натуре воин. Тотальный контроль и покушение на свободу выбора расценивается как ущемление его эго. Если женщина закомплексованная и напичкана страхами — она будет ревновать, проверять телефон, сыпать беспочвенные обвинения и лазить по карманам, пока он в душе. Ревность превратит воина в игрушечного солдатика, которым играют и ставят на КПП к 21:00. Как правило, ревность сопровождается бесконечными скандалами, выяснениями отношений — кто скрывается в записной книжке под именем «Женя Сис». И даже после того как ты выяснишь, что это Евгений сисадмин, ты найдешь новую причину для ревности.

Ревность — это показательное проявление эгоизма. Желание обладать превосходит над чувством любви. Нормальный мужчина понимает, что ты любишь в этом случае себя больше, чем его. А кому это нужно?

Когда ты сравниваешь своего мужчину с мужем подруги, коллегой по работе, братом — ты будто говоришь между строк: «Он круче тебя, а ты недостаточно хорош». Если ты не считаешь своего мужчину самым лучшим, то зачем ты с ним? Таким образом ты не уважаешь его, себя и вообще ваши отношения. Он устанет от сравнений и просто-напросто уйдет от тебя. Где-то в мире есть женщина, которая будет восхищаться им на все сто процентов.

Кто-то всегда найдется умнее, богаче, красивее. И тебя тоже! Представь, если бы он говорил, что у твоей подруги глаза выразительнее, а у соседки ноги стройнее, чем у тебя?

Когда девушка слабая, она боится сказать прямо, оказаться виноватой, просить у мужчины. Вариантов манипуляций вагон и тележка: манипулируют чувством жалости (женщина слезами и истериками добивается желаемого), родительскими чувствами (при помощи детей), перекладыванием вины на другого (накосячила сама, но умело перевела стрелки) и так далее. Такие игры изматывают. Мужчина, который и так устал на работе, ощущает себя марионеткой в кукольном театре. Если он нормальный, то не позволит собой помыкать. И любовь не поможет. Я убежден, что там, где есть манипуляции и драмы, нет места любви и здоровым отношениям.

Тебе не нравится, что его мама лезет в ваши отношения, а дядя называет тебя «милочка»? Сосчитай до десяти. Не заставляй своего мужчину быть среди двух огней. Родственников не выбирают. Если ты нападаешь — любой мужчина будет защищать «свое». Это не лучшим образом отразится на ваших отношениях. Если он маменькин сынок — это отдельная тема для разговора. В любом случае говори о его близких конструктивно, обсуждай ситуацию, но не людей.

По дороге к своим целям и мечтам у каждого нормального мужчины случаются взлеты и падения. Если в моменты неудач ты кидаешь фразы из серии «Это провальная идея» или «У тебя все равно не получится» — точно потеряешь его. Мы ищем поддержку в любимой женщине.

Как сказал Генри Форд : «Мне все равно, кем я буду в следующих воплощениях. Главное, чтобы рядом была моя жена!» Кстати, Форд начинал скромным механиком за 11 баксов в неделю. В него никто не верил, когда он копался в сарае, изобретая новый двигатель. Никто, кроме жены…

Не бойся ошибаться. Бойся повторять ошибки

Фишка в том, чтобы не наступать на знакомые грабли. Многие девушки задаются вопросом, почему им попадаются одни и те же мужчины. Да потому, что вы совершаете однотипные ошибки в отношениях. Потому что слушаете советы «бывалых» подруг, верите в стереотипы. Думаете, что секс способен сгладить любой проступок. Способен, но на разок-другой. Может, это прозвучит банально, но отдавайте мужчинам женственность и получите мужественность в ответ. Что отдаете, то и получаете — простой закон вселенной.

В ролике ниже показан яркий пример, как нельзя вести себя с мужчиной, если, конечно, ты не хочешь, чтобы он пожалел, что встретил тебя.