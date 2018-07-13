Зачем ждать: 7 звездных мам, которые очень быстро вышли замуж

Всего раз вместе вышли в свет, а через месяц выходят уже из дверей загса. Что это: дань уважения традиционным семейным ценностям или любовь с первого взгляда?

В честь дня рождения Анны Снаткиной (13 июля актриса отпразднует свое 35-летие) «Летидор» вспомнил несколько звездных пар, которые на собственном примере доказали, что в некоторых случаях «ждать» — не лучшая тактика в любви.

Фото: Starface.ru Первая встреча Николая и Ольги похожа на эпизод из романтического фильма. О чувствах, которые он испытал в тот день, Николай рассказал в интервью для журнала «7 Дней»

Случайно перехватил ее взгляд. Тот ее взгляд, наверное, и решил все… Мягкие, теплые, добрые глаза. Показалось, что я почувствовал этот взгляд каждой частицей своего существа.

Николай, не без помощи друзей, постарался «случайно» встретиться с Ольгой еще раз. Спустя несколько свиданий он поздравил Ольгу с днем рождения, а буквально через месяц сделал ей предложение руки и сердца. К слову, актриса согласилась.

Пожалели ли влюбленные о том, что так быстро решили отправиться в ЗАГС? Как бы не так! Николай нисколько не сомневается в верности своего решения:

Я чувствовал, что эта женщина инстинктивно ждет от меня решительного шага, и собирался поступить по-мужски. Просто ждал подходящего момента.

Сейчас пара воспитывает сына Виктора (мальчику 5 лет — прим. ред.) и с радостью вспоминает свой «стремительный» роман.

Кстати, муж Ольги считает, что большинство семейных проблем происходит именно потому, что люди слишком долго изучают друг друга, но не пробуют просто жить со своими чувствами. По мнению Николая, от первой искры влюбленности до жгучего пламени и понимания, что отпускать этого человека нельзя, буквально один шаг. Ну или несколько месяцев, если судить по опыту отношений этой звездной пары.

Фото: Starface.ru Актеры познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». По традиции киножанра любовь на экране перетекла в реальное чувство.

В интервью журналу «OK!» Агата призналась, что Павел делал ей предложение два раза и начал говорить о своих чувствах прямо на первом свидании:

Так и сказал: «Давай поженимся». Я, конечно же, восприняла все как шутку. Спросила: «Паша, ты соображаешь, что говоришь? Свадьба — это на всю жизнь». А он: «И что? Я готов».

Через две недели после начала романа Павел снова попросил Агату стать его женой. В этот раз актриса согласилась.

Для коллег по съемочной площадке решение ребят пожениться стало абсолютным шоком, ведь они даже не знали, что актеры встречаются.

Примерно через год отношений у звездной пары родился сын Тимофей (мальчику 5 лет — прим. ред), а два года назад у Тимофея появилась сестренка Мия.

Ссоры в жизни Агаты и Павла случаются (например, не так давно Муцениеце призналась, что их с Прилучным брак «стоит на паузе»). Однако ни Агата, ни Павел не жалеют, что так быстро стали мужем и женой.

«Я влюбился в тебя с первого взгляда», — признался Павел жене через несколько месяцев после свадьбы. Ну и как такому мужчине можно было отказать?

Фото: Starface.ru Виктор Васильев сделал известной актрисе предложение буквально через 2-3 месяца после начала отношений. Познакомившись на съемочной площадке шоу Виктора Yesterday Live, молодые люди сразу поняли, что хотят лучше узнать друг друга. Но их графики были настолько загружены, что они долго не могли встретиться лично еще раз.

В интервью журналу «ОК!» муж Анны Снаткиной так вспоминал их первую встречу:

Я не планировал, что через два-три месяца после знакомства сделаю кому-то предложение. А тут, как мальчишка, увидел глаза и понял, что больше ничего не могу с собой поделать. Думал только об этих глазах.

Тем не менее на предложение съехаться, чтобы больше проводить времени вместе, Виктор получил отказ. Анна — женщина традиционных взглядов, поэтому ждала от Васильева не таких действий.

Однако будущий муж Снаткиной этого не понимал. Виктор знал, что они будут вместе, но произойдет это чуть раньше или чуть позже, не было для мужчины таким уж важным нюансом.

После того как звездная пара убедилась в искренности и серьезности намерений друг друга, Виктор начал действовать решительно: познакомил с мамой, затем с остальными членами семьи. А потом дело дошло до предложения руки и сердца. Анна согласилась.

Я успела убедиться, что действительно люблю этого мужчину,

— рассказала Снаткина в интервью журналу «7 Дней».

Вот уже шесть лет Анна и Виктор счастливо живут в браке, воспитывают прелестную дочь Веронику (девочке 5 лет — прим. ред.) и радуются, что так внезапно нашли друг друга.

Фото: Starface.ru Артур сделал предложение Дарье меньше чем через год после знакомства. Роман у пары завязался на съемках сериала «Гетеры майора Соколова», однако коллеги по съемочной площадке и фанаты актеров узнали о романе, когда Дарья и Артур уже расписались.

Многие СМИ по праву называют Дарью и Артура самой скрытной парой в российском кинематографе. Влюбленные сыграли тайную свадьбу, скрыв отношения ото всех.

Сама актриса в интервью для «Вокруг ТВ» заверила, что они с мужем ничего не скрывают от поклонников, просто не афишируют:

Все решили, что мы сделали из этого тайну, потому что мы не сообщили о свадьбе во все издания Мы просто взяли и расписались, и это не должно никого волновать, кроме нас.

Свадьбы как таковой не было: молодожены пришли в ЗАГС в повседневной одежде и венках из полевых цветов, обменялись кольцами и покинули здание. На тот момент Дарье был 21 год, а Смольянинову — 29, однако разница в возрасте не смущала ни молодоженов, ни их родственников.

Мама актрисы даже комментировала чувства дочери к мужу в интервью для издания «СтарХит»

Она увидела в нем настоящего мужчину, похожего на ее отца.

Пара считает, что семейные отношения — дело личное, а не общественное. Дарья и Артур стараются не делиться своей жизнью с глянцевыми изданиями. Даже фотографию сына актеры опубликовали только через два года после его рождения.

Маленький Артур (мальчику 2 года — прим. ред.) родился в тот же день, что и его папа. Что сыграло большую роль в выборе имени для малыша — совпадение в календаре или же глубокое чувство молодой актрисы к мужу — до сих пор остается загадкой для поклонников звездной семьи.

Фото: Starface.ru Меньше года понадобилось Елизавете и Максиму, чтобы чувство влюбленности привело их в ЗАГС. Симпатия между актерами возникла на съемках фильма «Не скажу» в 2010 году. Однако в то время Матвеев был женат на литовской актрисе Яне Сексте.

Не в силах совладать со своим чувством к Елизавете, Максим расторг брак и в этом же году сделал предложение Боярской.

Сама актриса вспоминает о том, как быстро вспыхнули их с Максимом чувства, в интервью « Комсомольской правде »:

Хорошо помню этот момент. Я уезжала из Киева на гастроли в Челябинск. Я привыкла, что последние 17 дней мы проводили с Максимом вместе, бок о бок, и в первый же день, когда его не оказалось рядом, поняла, что втрескалась по самые уши.

Брак Елизаветы и Максима нельзя назвать стандартным: после свадьбы молодожены не стали съезжаться. Боярская продолжает жить и играть в Санкт-Петербурге, Матвеев — в Москве.

Однако их отношения часто можно наблюдать на экране. Звездный союз Елизаветы и Максима удачно вписался в главные роли фильмов «Не скажу», «Контрибуция», сериала «Анна Каренина» и картины « Анна Каренина . История Вронского».

Ходит много слухов о ссорах и даже о разводе пары, но эта информация официально не подтверждается самими супругами. Актеры не любят афишировать свои отношения, атмосферу и настроения внутри семьи, поэтому спокойно строят свою жизнь без оглядки на прессу и растят 6-летнего сына Андрея.

Фото: Instagram@kostenko.94 Костенко и Тарасов начали встречаться после громкого развода футболиста с телеведущей Ольгой Бузовой. День знакомства Анастасии и Дмитрия от дня свадьбы отделяет всего год. Свой «стремительный» брак молодожены объяснили тем, что они глубоко верующие люди, поэтому жениться было решено «как только, так сразу». А повенчались влюбленные через несколько дней после того, как стали мужем и женой.

В интервью для журнала HELLO! Анастасия рассказала, что поначалу испытывала настороженность по отношению к футболисту: во-первых, Тарасов был женат, во-вторых, бабушка всегда предупреждала красавицу-внучку о хищных нравах столичных мужчин.

Однако, несмотря на опасения, Дмитрий и Анастасия идеально подошли друг другу:

Когда мы с Димой только познакомились, могла ли я представить, что уже через год буду стоять в подвенечном платье в окружении наших родителей? Не буду лукавить. Могла! У нас с Димой схожие взгляды на жизнь, семья для нас — на первом месте.

Вторая Вице-мисс Россия — 2014 не боится упустить обаятельного и успешного футболиста. И дело не в том, что Анастасия считает себя суперпривлекательной девушкой:

Я родилась в Ростовской области, где каждая девочка — будущая хозяйка: семейные ценности у нас в приоритете.

На днях Тарасовы стали мамой и папой. Сейчас молодые родители с радостью выкладывают в «Инстаграм» фото нового члена семьи, чем несказанно радуют своих поклонников.

Фото: www.legion-media.ru Талантливая актриса и гениальный режиссер из известной семьи — история любви, которая могла бы развиваться годами. Так и случилось, но молодые люди строили любовь и набивали шишки уже в браке.

Студентка-первокурсница актерского факультета ГИТИСа Фандера впервые повстречала Янковского на празднике одного из друзей. Филипп моментально влюбился в юную и обаятельную Оксану и уже через месяц сделал ей предложение.

Сначала невеста боялась, что ее не примет знатная чета Янковских, но сомнения улетучились, когда Оксана узнала, что беременна.

Будущие внуки растопили лед в сердце бабушки и дедушки, и семейная жизнь пары наладилась.

С того момента прошло уже 28 лет, семья Оксаны и Филиппа пережила много трудностей. Скандалы, связанные с прессой, постоянные столкновения двух творческих и жгучих темпераментов — все это еще больше укрепило их семейный союз.

На вопрос о секрете отношений в интервью для The Hollywood Reporter Оксана отвечает метафорично:

Это как веревка, белье и прищепка — все друг для друга. Веревка без белья не нужна на улице. Белье без веревки не будет висеть. Но белье не будет висеть на веревке, если не будет прищепки. И кто из них что друг для друга…

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