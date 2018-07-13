ВОЗ: компульсивное расстройство сексуального поведения — теперь болезнь

Всемирная организация здравоохранения признает «компульсивное расстройство сексуального поведения» — расстройством привычек и влечений, сообщает medportal.ru со ссылкой на Международную классификацию болезней, которая должна вступить в силу в 2022 году.

Данное расстройство проявляется в том, что человек не может контролировать половое влечение, настолько, что это даже вредит здоровью. Главные признаки компульсивного расстройства сексуального поведения:

Компульсивная мастурбация (в том случае, если самоудовлетворение начинает мешать повседневной жизни или превращается в навязчивую идею).

Попадание в опасные ситуации (так называемая «нелегальная сексуальная активность», в том числе с участием несовершеннолетних).

Сильная раздражительность без секса (чувство измученности без интимной близости, полное доминирование секса над человеком).

Медики подчеркивают, что сексуальная зависимость — вполне излечима. Для этого стоит обратиться к психологам, психиатрам или сексопатологам.

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