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ВОЗ: компульсивное расстройство сексуального поведения — теперь болезнь
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ВОЗ: компульсивное расстройство сексуального поведения — теперь болезнь 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Всемирная организация здравоохранения признает «компульсивное расстройство сексуального поведения» — расстройством привычек и влечений, сообщает medportal.ru со ссылкой на Международную классификацию болезней, которая должна вступить в силу в 2022 году.
Данное расстройство проявляется в том, что человек не может контролировать половое влечение, настолько, что это даже вредит здоровью. Главные признаки компульсивного расстройства сексуального поведения:
Компульсивная мастурбация (в том случае, если самоудовлетворение начинает мешать повседневной жизни или превращается в навязчивую идею).
Попадание в опасные ситуации (так называемая «нелегальная сексуальная активность», в том числе с участием несовершеннолетних).
Сильная раздражительность без секса (чувство измученности без интимной близости, полное доминирование секса над человеком).
Медики подчеркивают, что сексуальная зависимость — вполне излечима. Для этого стоит обратиться к психологам, психиатрам или сексопатологам.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как американская секс-звезда 1980-х попала в больницу с передозировкой.
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