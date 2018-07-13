Мария Шумакова рассказала о любовных неудачах

Актриса Мария Шумакова опубликовала в Инстаграме соблазнительное фото в коротких джинсовых шортах и откровенно поговорила с читателями о флирте.

Девушка вспомнила, что несколько лет назад встречалась с очень хорошим парнем. Отношения длились несколько лет и претендовали на статус «серьезных». На первом этапе, когда пара только начала переписываться, мужчина вдруг исчез. У влюбленных не было первого свидания, потому что они когда-то были знакомы, но достаточно давно не виделись.

Спустя неделю молчания Шумакова решила написать сама. Только через год она решилась спросить, почему мужчина игнорировал ее. Оказывается, избранник звезды был уверен, что девушка его «отшивает», а она думала, что горячо флиртует. Подобная история повторилась позже, когда актрисе понравился художник. Девушка всячески оказывала ему знаки внимания, но мужчина думал, что над ним издеваются и шутят.

Именно поэтому Мария уверена, что флирт в понимании мужчин и женщин — совершенно разные вещи, и многие люди неправильно толкуют знаки внимания. С другой стороны, актриса не исключает. что просто не умеет правильно флиртовать, и просит поклонников поделиться секретами обольщения.