«Друг на всю жизнь»: Регина Тодоренко больше не скрывает роман с Владом Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов недавно вместе путешествовали по Лондону. В самой поездке совместные фото ребята почти не публиковали, а если это и происходило, то они отшучивались в подписях: «Встретила фаната» или «Сфоткалась с фанатом».

Из каждой поездки Регина выкладывает влог, и Лондон не исключение. Тодоренко поделилась видео, где они с Владом наслаждаются обществом друг друга и не скрывают своих чувств.

Параллельно с этим телеведущая анонсировала новый выпуск влога совместным кадром с возлюбленным, где сделала откровенное признание:

— откровенничает Регина под одним из совместным фото с Владом.

Поклонники рады, что у пары все хорошо, они больше не скрывают своих чувств: «Вы даже похожи чем-то! Это знак», «Регина, очень приятно на вас смотреть, вы настоящая пара», «Как мило, когда один из любимых артистов с самой любимой ведущей вместе создали такую красивую пару. Любуюсь», «Регина, когда вы вместе со Владом — это просто песня Эстетики! Украшаете друг друга, этот факт на лицо», «Отлично смотритесь».

А тебе нравится пара?

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Фото:Instagram