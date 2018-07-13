«Друг на всю жизнь»: Регина Тодоренко больше не скрывает роман с Владом Топаловым 

28-летняя Регина Тодоренко и 32-летний Влад ТОпалов больше не скрывают свои отношения
Регина Тодоренко и Влад Топалов недавно вместе путешествовали по Лондону. В самой поездке совместные фото ребята почти не публиковали, а если это и происходило, то они отшучивались в подписях: «Встретила фаната» или «Сфоткалась с фанатом».
Из каждой поездки Регина выкладывает влог, и Лондон не исключение. Тодоренко поделилась видео, где они с Владом наслаждаются обществом друг друга и не скрывают своих чувств.
Параллельно с этим телеведущая анонсировала новый выпуск влога совместным кадром с возлюбленным, где сделала откровенное признание:
— откровенничает Регина под одним из совместным фото с Владом.
Поклонники рады, что у пары все хорошо, они больше не скрывают своих чувств: «Вы даже похожи чем-то! Это знак», «Регина, очень приятно на вас смотреть, вы настоящая пара», «Как мило, когда один из любимых артистов с самой любимой ведущей вместе создали такую красивую пару. Любуюсь», «Регина, когда вы вместе со Владом — это просто песня Эстетики! Украшаете друг друга, этот факт на лицо», «Отлично смотритесь».
А тебе нравится пара?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram