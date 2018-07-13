Секс — это близость или дистанция

Романтически настроенные люди и психологи, призывающие видеть вокруг позитив, считают, что секс в супружеской паре — это способ выразить друг другу чувства и быть ближе. Что это форма близости и максимального контакта, не только физического, а еще и эмоционального.

Однако, если вглядываться внимательно, можно обнаружить, что секс — это не всегда форма быть вместе. Бывает, что это способ побыть врозь. Сон нашей сновидицы — прекрасный тому пример.

«Перед сном я ложилась с чувством, что хочется секса. Но муж был занят. Так и уснула, а сон приснился такой: я и муж. У нас с ним фургон, а-ля газель маршрутки. Фургон стоит на улице города, очень похож на мой город детства, но идентифицировать его точно не могу. Мы с мужем занимаемся сексом в этом фургоне. Мы с ним вдвоем. Я сверху. Удовлетворения никакого нет. Просто процесс.

В какой-то момент он появляется рядом… А я уже одна занимаюсь сексом. Странно… Чувство неудовлетворенности процессом». Какая же конфетка этот сон! Как наглядно он иллюстрирует понятие близость в паре. Женщина занимается сексом со своим мужем, будучи совершенно отделенной от того, что происходит с ним. Она фиксируется на себе и своем ощущении неудовлетворения. Допустим, это сон, но такой сон, который многие наяву переживают. Вот представьте, что переживает другой партнер, когда видит, что секс с ним — это процесс ради процесса и скорее разочарование, чем удовольствие. Кем он является в этот момент сам для себя? Насколько он хочет такой близости, в которой он больше функция, да еще и неверно работающая? Наверняка вам приходилось переживать что-то подобное хотя бы однажды, когда, несмотря на сексуальную близость, вы знали, что партнер в своем уме дистанцирован от вас и лишь использует контакт с вами для определенных ощущений. Какого это — чувствовать себя использованным или использованной? Это не означает, что вы должны быть заняты только своим партнером и его удовлетворенностью процессом, вовсе нет. Смысл абзаца выше — вовсе не вызвать чувство вины, а обратить внимание, как иногда процесс максимальной «близости» становится реально средством максимального отдаления от партнера. Но еще более наглядным становится сон в своей кульминации, когда муж оказывается рядом. Сон демонстрирует сновидице, насколько ее муж имеет параллельное отношение к тому, насколько она удовлетворена собой, жизнью и, как часть этой жизни, отношениями с ним.

Сексуальные отношения в паре — это тонкая лакмусовая бумажна самоотношения в первую очередь. Принято винить партнера в неудовлетворительной сексуальной жизни, на самом же деле способность переживать удовольствие, контакт, оргазм, отдаваться и наслаждаться — это способность женщины, на которую партнер может повлиять лишь косвенно, каким бы умелым любовником ни был. Дело лишь в том, насколько качества, отнесенные в сексуальную сферу, присущи людям в повседневной жизни. Что с умением быть в контакте? Что с умением радоваться и быть с другим человеком? Что со способностью быть тотально погруженным в процесс? Насколько люди реально удовлетворены тем, кем они являются, а не ищут возможности поднять свою самооценку за счет кого-то? Секс является процессом подтверждения того, кем люди видят себя своими собственными глазами: неудачниками, разочарованными жизнью, тревожными и недоверчивыми, подавленными, обманутыми и использованными, знающими в душе, что для них нет места в этих отношениях. Или ценящими себя и проявляющими заботу, заинтересованными и любящими, ясными, верными.

Секс в долгосрочной паре — это удивительное приключение и самопознание. Если нашей сновидице такое толкование по душе, можно углубиться в тему разочарования собой, ощущению от жизни, как «процесс ради процесса», жизни без радости и очевидного смысла. Ну а вам — присмотреться к своему партнеру и себе рядом с ним. О чем вам расскажет сексуальная жизнь и сны о ней?

Примеры ваших сновидений присылайте на почту: info@womanhit.ru. Кстати, сны гораздо легче растолковать, если в письме в редакцию вы напишете предшествующие жизненные обстоятельства, но самое главное — чувства и мысли в момент пробуждения от этого сновидения.

Мария Дьячкова, психолог, семейный терапевт и ведущая тренингов личностного роста Тренинг-центра Марика Хазина