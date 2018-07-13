Самая сексуальная ведущая прогноза погоды призналась, что любит в сексе — фото

Ведущая прогноза погоды из Бразилии Сол Перес, которая не раз по многочисленным опросам населения признавалась самой горячей телеведущей планеты, рассказала, какие сексуальные предпочтения она имеет.

Оказалось, что секрет успешной близости в еде. Перед тем, как отправиться с возлюбленным в постель, 23-летняя Перес любит покушать.

Она также поделилась секретом, что любит экспериментировать. Например, играть с мороженым во время секса. А вот будет он стремительным и жестким или нежным и медленным — зависит от момента. Главное, чтобы близость всегда была разнообразной, уверена ведущая прогноза погоды.

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