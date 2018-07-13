Ведущая прогноза погоды из Бразилии Сол Перес, которая не раз по многочисленным опросам населения признавалась самой горячей телеведущей планеты, рассказала, какие сексуальные предпочтения она имеет.
Оказалось, что секрет успешной близости в еде. Перед тем, как отправиться с возлюбленным в постель, 23-летняя Перес любит покушать.
Она также поделилась секретом, что любит экспериментировать. Например, играть с мороженым во время секса. А вот будет он стремительным и жестким или нежным и медленным — зависит от момента. Главное, чтобы близость всегда была разнообразной, уверена ведущая прогноза погоды.
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