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Полиция Тосненского района ищет незадачливого отца-иностранца
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Полиция Тосненского района ищет незадачливого отца-иностранца 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Жительница Тосненского района попросила местную полицию найти иностранца, который ушел из ее жизни семь месяцев назад. За это время девушка родила от него ребенка
К полицейским обратилась 25-летняя жительница одной из деревень Тосненского района с населением примерно в 50 человек. Молодая женщина попросила найти своего 24-летнего мужа — гражданина Таджикистана. Семь месяцев назад он ушёл из дома и больше не выходил на связь.
Из особых примет женщина отметила небольшой рост мужчины и плохую дикцию.
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