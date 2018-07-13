Полиция Тосненского района ищет незадачливого отца-иностранца

Жительница Тосненского района попросила местную полицию найти иностранца, который ушел из ее жизни семь месяцев назад. За это время девушка родила от него ребенка

К полицейским обратилась 25-летняя жительница одной из деревень Тосненского района с населением примерно в 50 человек. Молодая женщина попросила найти своего 24-летнего мужа — гражданина Таджикистана. Семь месяцев назад он ушёл из дома и больше не выходил на связь.

Из особых примет женщина отметила небольшой рост мужчины и плохую дикцию.