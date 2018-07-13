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Селена Гомес проводит время на съемках, пока Джастин Бибер готовится к свадьбе
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Селена Гомес проводит время на съемках, пока Джастин Бибер готовится к свадьбе 

Журнал ОК! 56 минут назад
Кажется, ничто не может вывести Селену Гомес из равновесия. За год певица пережила трансплантацию почки, расставание с The Weeknd и возобновление отношений с Джастином Бибером, с которым все равно рассталась. Артист с головой погрузился в любовь и уже успел сделать предложение Хейли Болдуин, а Селена Гомес нашла утешение в работе. Сейчас она снимается в ужастике Джима Джармуша Kill The Head. Папарацци сфотографировали Селену на съемочной площадке, и она выглядела весьма счастливой.
Селена Гомес
К работе над проектом она приступила сразу после отпуска, который провела на яхте неподалеку от Нью-Йорка. Певица хорошенько загорела и сбросила лишние килограммы (видимо, на нервной почве). Будем надеяться, что в скором времени Селена все-таки встретит своего принца и мы увидим ее с обручальным кольцом.
Селена Гомес и Остин Батлер
Напомним, что буквально в феврале в отношениях Джастина Бибера и Селены Гомес царила идиллия.. Они прекрасно провели отпуск на Ямайке, где прошла свадьба отца Джастина. Папарацци сфотографировали его и Селену во время завтрака. Влюбленные не отходили друг от друга и не стеснялись демонстрировать чувства. Ранее в прессе даже ходил слух, что артисты планируют пожениться, однако в марте пара вновь распалась. Спустя несколько месяцев после расставания с Селеной Джастин закрутил роман с Хейли Болдуин.
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