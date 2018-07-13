Одиночество в Сети. Истории людей, искавших любовь на сайтах знакомств

Браки заключаются на небесах, а встречи все чаще происходят в Интернете. Еще лет 10-20 назад мы с трудом могли себе представить, как можно полюбить портрет на экране монитора, но сегодня интренет-знакомства больше не страшат, а судьбы всё чаще соединяются Сетью. «АиФ-Челябинск» собрал истории людей, искавших любовь на сайтах знакомств.

Свидание под наркозом

Марина: Мне было уже за 30. За плечами уже было два не удачных брака. На руках — сыночек. Но я не отчаивалась. Я знала, что буду счастливой. Посоветовали зарегистрироваться на сайте знакомств. Я так и сделала. Вечерами после работы, уложив сына спать, я садилась отвечать на сообщения желающих познакомиться. Большинство предлагали отношения без обязательств. Меня это не устраивало. Хотелось семьи, возможности заботится о ком-то. Через какое-то время дело дошло до свиданий. Оставив сына маме, я сходила на несколько свиданий. Встретившись с двумя претендентами, сразу поняла, что не моё, а вот, когда встретилась с Сашей, то, как говорится, ёкнуло, что смогу быть с ним рядом. Встретились мы на лавочке возле театра оперы и балета. Как оказалось, у нас в городе он был в командировке. Мне в тот вечер вырвали зуб в стоматологии. На свидание я идти уже и не собиралась, но потом решилась.

При встрече я, естественно, молчала, так как после наркоза говорить не могла. Говорил в тот вечер больше он и оказался очень интересным собеседником. Мы гуляли по улицам, потом зашли в кафе. Встречались около трех месяцев, он даже не пытался меня поцеловать, что говорило о серьезности его намерений. Потом сразу сделал мне предложение, и мы стали жить вместе. У него есть свои недостатки, но достоинств гораздо больше. У нас есть совместная малышка. Отношения с сыном у него тоже сразу сложились. Он любит меня и детей. Я бесконечно люблю его и счастлива, что мы вместе. Всем своим одиноким подругам советую верить в свою счастливую звезду и искать её в Интернете.

Александр: Я жил в Башкирии, а Марина в Челябинске. Если б не Интернет, мы вряд ли бы встретились в реальной жизни. На момент знакомства был в разводе. Понимал, что не хочу быть один. Ходить знакомиться в ночные клубы, на улице или в парке как-то несолидно. Раньше, когда друзья были холостые, у нас были одни интересы, одна компания. А тут у всех свои семьи, свои проблемы. Я рад, что нашел свое счастье по имени Марина.

Родную душу узнала по комментарию

Сергей: Я никогда не верил в знакомства по Интернету. Считал, что это не может привести к серьёзным отношениям, но волею судьбы нашел свою вторую половинку именно в Сети. Как оказалось, Юля, наоборот, верила в судьбу и зависала на сайтах знакомств, но ничего серьезного не получалось. Позже выяснилось, что у нас были общие друзья в «Одноклассниках». Один из друзей выложил фото из путешествия, а я прокомментировал, мол, путешествия — удел одиноких. Этот комментарий увидела Юля и попросила своих друзей познакомить её с одиноким комментатором, то есть со мной. Так мы и нашли друг друга. В 2014 году у нас была свадьба, нашей дочке уже скоро будет 4 года. Я горд стать отцом и счастлив быть мужем.

Юлия: Всё примерно так и было. Нам помог Интернет и общие друзья.

Врун на белом авто

Прежде чем встретить «своего» человека, одиноким людям приходится побывать на нескольких свиданиях. Порой ситуации получаются просто курьёзными.

Светлана Цубыкина: Свое счастье по Интернету искала долго и нашла того единственного, которого рисовала себе в сказочных мечтах. Вместе второй год и мой возлюбленный устраивает меня полностью. Я уж было отчаялась найти свой идеал. Но теперь знаю, что он есть и он рядом со мной. Казусных историй при знакомстве в Интернете случалось немало. Очень запомнилось свидание, когда в назначенном месте меня ждал белый Mercedes, из него вышел мужчина в белом костюме и усадил меня в авто с кожаным салоном, а потом повёз в кафе, и оказались мы в студенческой «тошниловке» с самообслуживанием. В этот момент я громко рассмеялась и сбежала, представив, как он будет мне всю жизнь врать.

Ищу любителя пирогов и щей Не всегда истории интернет-знакомств заканчиваются крепкими отношениями.

Елена Жукова , 35 лет, трое детей: Развелась с мужем два года назад. Он ушел к другой и быстро женился. От тоски и обиды пыталась искать свое счастье в Интернете, но так и не нашла. Домашние женщины, которые готовы испечь горячих плюшек к завтраку и встретить после работы вкусным супом, сегодня не в моде. На моей странице были реальные фото. Там не было привычных селфи и растяжек в фитнес-зале. Страницу просматривали и даже некоторые писали, но до свиданий дело не дошло.

Один, метивший в женихи, охладел ко мне, когда узнал, что между нашими городами большесеми тысяч километров. Самая долгая переписка оказалась с мужчиной, который работал дизайнером в муниципальном историческом музее. Гуманитарное образование обоих давало много тем для общения, но не для серьезных отношений. Закончилась интернет-эпопея, когда появившееся на моей странице сообщение гласило: «Солнце! Что ты здесь делаешь? Здесь ищут мужа только на одну ночь. Беги отсюда, пока тебя не обидели». Мне оно показалось очень искренним. Бессмысленная переписка, просмотр анкет «новых» постучавшихся в друзья отнимали очень много времени. Больше к знакомству в Интернете я не возвращалась. Пеку пироги, варю супы, воспитываю детей и верю в то, что любовь найдет меня по вкусному аромату из окна моей кухни.

Свидание вслепую

Марат и Эльфия Зайнуловы

Марат: Свою супругу я встретил на сайте знакомств, когда мне было сильно за 30. На её странице не было даже фото профиля, но что-то меня в ней зацепило. Я переписывался с ней вслепую и конечно, был очень заинтригован, пригасив её на первое свидание. Из своего опыта общения с девушками я знаю, что фото и реальностью могут отличаться, но тут я вообще не представлял, что мне предстоит увидеть. Она моложе меня на 12 лет. Юная, красивая, стройная, живая и интересная в общении. Мне понравилась её внешность и её голос, а то, что наши взгляды на жизнь похожи, мы поняли еще до встречи из переписки. Вместе мы уже 7 лет. В своем выборе я не ошибся.

Эльфия: Я воспитывалась в традиционном мусульманской семье, поэтому демонстрировать своё фото в Интернете мне было непозволительно. Я не делаю этого и сейчас. По натуре я очень застенчивая и познакомиться с кем-то для серьезных отношений мне сложно. Я единственная дочь в семье, и мои родители сразу были категорически против гражданского брака. Поэтому вопрос о женитьбе возник достаточно скоро, и я рада, что Марат на это решился. Насколько я знаю, он долго был холостяком и так бы им и остался, если б не строгость наших семейных традиций.

На заметку:

Чтобы не разочароваться в людях при знакомстве через Интернет, нужно соблюдать простые правила:

Не регистрируйтесь на малоизвестных сайтах знакомств. При регистрации желательно использовать отдельный почтовый ящик, созданный специально для желающих познакомиться. В адресе почтового ящика нежелательно указывать имя, фамилию, населенный пункт, место работы или дату рождения. Перед началом общения внимательно прочитайте анкету будущего собеседника. Если данные о человеке вам показались странными и противоречивыми, от общения лучше отказаться. Не стоит сразу соглашаться на личные сообщения вне сайта знакомств. Вас должно насторожить, если собеседник просит у вас сообщить ему ваш номер телефона или просит выслать денег. Опасными могут оказаться и ссылки, которые отправляет вам малознакомый собеседник. В них могут быть компьютерные вирусы. Если дело дошло до реального свидания, проявите бдительность. Не употребляйте алкоголь, откажитесь от встречи на вашей или его территории, ограничившись людным местом. Попросите знакомого вам человека сделать контрольный звонок во время свидания. Сообщите близкому человеку, куда вы собираетесь и во сколько планируете быть дома.

Комментарий

Евгения Базунова, психолог:

Человек по природе своей — животное социальное. Он может комфортно существовать в группе себе подобных. Он создает пары для размножения и продолжения рода. Интересно, что социум дает некую оценку человеку в зависимости от того, есть ли у него семья или пара. Если ты до определенного возраста не вступил в брак и не нашел пару, то общество вешает ярлык, что ты не такой как все, ненормальный, нездоровый. Многие боятся этого осуждения и, чтобы быть как все, заводят семью и рожают, боясь не выполнить некий социальный заказ.

Другое дело, что темп и динамика жизни за последние несколько лет резко выросли, а в сутках осталось все так же 24 часа. За это время приходится успевать многое. Требования таковы, что человек должен быть успешен везде — строит ли он карьеру, занимается ли он собой, увлекается ли он чем-либо. Мир стал быстрым, динамичным и очень плотным. В нем нет места долгим встречам, ухаживаниям, постепенному узнаванию друг друга. У городского человека часто на это просто не остается времени. Интернет пространство таким людям в помощь. В Интернете люди концентрировано объединяются в группы по интересам. Зайдя на сайт знакомств, человек встретит тех, кто, как и он, мечтает об отношениях разного уровня и качества. Ему остается только найти человека близкого по духу, интересам и личным данным. Здесь он может предварительно пообщаться с понравившимся ему собеседником, а потом перейти в формат встреч. От общения с неприятными ему собеседниками он также может легко отказаться нажатием кнопки. Интернет-знакомства — это не хорошо и не плохо, это возможность, и каждый вправе решать, пользоваться ей или нет.

По опыту своих клиентов, я пришла к выводу, что залог счастливого знакомства в Интренете — это максимальная честность и открытость. Чем более правдивую информацию вы изложите о себе, тем больше шанс, что вы найдете такого же искреннего и честного друга и партнера. Если вы создадите на сайте образ, добавив к нему желаемых в себе качеств и черт, то разочарований от общения с вами собеседнику не избежать.

Я анализировала сайты интернет-знакомств как психолог. Из ста человек, пожелавших со мной общаться, было всего 2-3 человека, действительно интересных и перспективных в общении. Думаю, что с ними могли бы получиться долгие отношения. Другой вопрос, готовы ли вы предстать перед новым человеком таким, какой вы есть на самом деле, и не обманывать ни себя, ни его. При этом стоит понимать, что здесь нет никаких гарантий. Ты можешь пять лет искать счастье в Интернете, а встретишь его в булочной возле дома.