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Генри Кавилл публично извинился за шутку о движении #MeToo
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Генри Кавилл публично извинился за шутку о движении #MeToo 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Звезды часто сначала что-то говорят, а потом бесконечно за это извиняются. Каждую неделю в западных СМИ появляются сообщения о том, что кто-то приносит свои извинения фанатам /женщинам /меньшинствам за свои необдуманные слова. В современный век феминизма представительницы слабого пола вообще видят в любых словах оскорбления. На этом попался и «Супермен» Генри Кавилл.
Актер в своем интервью GQ Australia пошутил, что из-за движения #MeToo ему теперь будет сложно знакомиться с женщинами из-за возможного риска быть обвиненным в сексуальных домогательствах. Активистки движения шутки Генри не оценили и завалили редакцию и интернет жалобами на неуместные заявления актера. В итоге Кавиллу пришлось принести извинения: «Я совершенно не хотел проявить бестактность. Я хотел бы уточнить, что я всегда относился и буду относиться к женщинам с большим уважением, независимо от наших взаимоотношений, будь то профессиональное знакомство или личное общение», — говорит он. Похоже, его собственная шутка обернулась для актера вполне реальным скандалом.
попкорнnews
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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