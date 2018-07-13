Ещё
Итальянец поплатился за попытку изменить супруге после общения в интим-чате
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянец поплатился за попытку изменить супруге после общения в интим-чате 

РИА Новости 23 минуты назад
РИМ, 13 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянец решил воспользоваться чатом для «взрослых» знакомств, но вместо незнакомки встретил в номере отеля сестру своей жены — та рассказала об этом его супруге, и теперь мужчину ждет бракоразводный процесс, пишет в пятницу газета Messaggero.
Курьезный случай произошел на днях в городе Скафати в южной области Кампания. Мужчина стал регулярным пользователем эротического чата, в котором познакомился с женщиной и назначил ей встречу в расположенном в соседнем городке отеле.
Открыв дверь комнаты, он увидел свою свояченицу.
"Первой реакцией стало смущение. Мужчина пытался успокоить заметно раздосадованную женщину с тем, чтобы она не доложила все своей сестре. Но не вышло", — говорится в сообщении.
Супруга неверного мужчины «не теряла времени и решила выставить мужа из дома» — у порога его ждал чемодан с вещами. Затем женщина отправилась к адвокату, чтобы начать бракоразводный процесс и потребовать возмещения морального ущерба.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие женщины становятся жертвой пикапа1
Звезды-ровесники: женщины против мужчин4
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев43
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым11
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение