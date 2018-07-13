Ещё
Эми Шумер намекнула на беременность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эми Шумер намекнула на беременность 

Russianshowbiz.info 51 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярная 37-летняя американская актриса и комедиантка опубликовала в Инстаграм фотографию с намеком на интересное положение.
Поклонники предполагают, что очередной пост в социальных сетях служит официальным подтверждением слухов о том, что Эми и ее супруг Крис Фишер ожидают пополнения в семье. Шумер показала снимок, сделанный на морском побережье. Девушка одета в свободное длинное красное платье. Намеком на беременность стал жест Эми, руками придерживающей живот снизу. В комментарии к фото звезда написала: «Мы что-то готовим».
Фанаты поспешили поздравить Эми: «Ты будешь отличной мамой!», «Поздравляю с новым приключением и комедией, которая появится после этого». Шумер и ее супруг совсем недавно сообщили поклонникам о свадьбе, состоявшейся в начале года. Влюбленные, состоявшие в отношениях с ноября прошлого года, произнесли клятвы верности в окружении знаменитостей, включавших Дженнифер Энистон и Дженнифер Лоуренс. Последняя была счастлива за свою коллегу до слез.
Russianshowbiz.info: последние новости
Кейли Куоко прооперировали спустя неделю после бракосочетания Мария Шумакова рассказала о любовных неудачах Ксения Собчак ищет новую любовь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа3
Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем19
Правила интимной гигиены, которые нужно знать1
Звезды-ровесники: женщины против мужчин4
Модные тренды, вызывающие оторопь2
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение