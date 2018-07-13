Эми Шумер намекнула на беременность

Популярная 37-летняя американская актриса и комедиантка опубликовала в Инстаграм фотографию с намеком на интересное положение.

Поклонники предполагают, что очередной пост в социальных сетях служит официальным подтверждением слухов о том, что Эми и ее супруг Крис Фишер ожидают пополнения в семье. Шумер показала снимок, сделанный на морском побережье. Девушка одета в свободное длинное красное платье. Намеком на беременность стал жест Эми, руками придерживающей живот снизу. В комментарии к фото звезда написала: «Мы что-то готовим».