Эми Шумер намекнула на беременность 

Популярная 37-летняя американская актриса и комедиантка опубликовала в Инстаграм фотографию с намеком на интересное положение.
Поклонники предполагают, что очередной пост в социальных сетях служит официальным подтверждением слухов о том, что Эми и ее супруг Крис Фишер ожидают пополнения в семье. Шумер показала снимок, сделанный на морском побережье. Девушка одета в свободное длинное красное платье. Намеком на беременность стал жест Эми, руками придерживающей живот снизу. В комментарии к фото звезда написала: «Мы что-то готовим».
Фанаты поспешили поздравить Эми: «Ты будешь отличной мамой!», «Поздравляю с новым приключением и комедией, которая появится после этого». Шумер и ее супруг совсем недавно сообщили поклонникам о свадьбе, состоявшейся в начале года. Влюбленные, состоявшие в отношениях с ноября прошлого года, произнесли клятвы верности в окружении знаменитостей, включавших Дженнифер Энистон и Дженнифер Лоуренс. Последняя была счастлива за свою коллегу до слез.