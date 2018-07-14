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Взбешенный Брэд Питт рассказал все о расстройствах психики Джоли
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Взбешенный Брэд Питт рассказал все о расстройствах психики Джоли 

Пятый канал 52 минуты назад
Фото: Пятый канал
Знаменитый американский актер Брэд Питт испугался, когда друзья бывшей жены, звездной Анджелины Джоли, пригрозили опубликовать фрагменты ее личного дневника, которые могут подтвердить, что Питт — алкоголик и семейный тиран. Актер в ответ на это заявил, что, даже если такой дневник существует и даже если что-то подобное в нем написано, и — этому нельзя верить. По словам Питта, у его бывшей супруги — проблемы с психикой: она мазохистка (как заявил актер, Анджелина резала свое тело и причиняла себе боль разными иными способами), анорексичка, а также страдает биполярным расстройством личности.
Джоли была более ненормальной, чем я, и все эти дневники — это выдумка, — заявил актер.
К слову, сама актриса в интервью не опровергала этого и признавалась, что, например, в юности «в поисках себя часто экспериментировала в довольно опасной форме», — сообщает womanel.com.ua.
Слухи о романе Брэда Питта с Анджелиной Джоли стали распространяться в 2005 году, еще до развода актера с предыдущей женой Дженнифер Энистон.
Пара долго опровергала информацию, однако 11 января 2006 года все же сдалась, подтвердила свои отношения и сообщила, что Джоли ждет от Питта ребенка. 23 августа 2014 года Питт и Джоли поженились во Франции, заключив при этом жесткий брачный контракт. В 2016-м Анджелина подала на развод, объяснив, что они категорически не сошлись в вопросах воспитания. А позже появилась информация о том, что у Питта есть проблемы с алкоголем, кроме того, он якобы поднимал руку на членов семьи.
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