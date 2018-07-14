Женщины назвали ссоры и измены главными причинами развода

Самой популярной причиной для развода стали разные взгляды супругов на жизнь.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на опрос, проведенный британским сайтом знакомств NextLove, ориентированным на разведенных мужчин и женщин. В опросе принимали участие 43 тысячи разведенных британок.

По словам генерального директора NextLove Сигурда Ведала, самой распространенной причиной для развода оказались разные супругов взгляды на жизнь. «Отсутствие совместных интересов также может привести ко второй причине разводов», — отметил Ведал.

Так, 29,5% женщин готовы уйти от мужа из-за его измены, 11% — из-за постоянных ссор. Другой причиной для развода стало отсутсвие интимных отношений.

5,6% британок гавотов уйти от мужа из-за психических болезней, 4,2% — из-за скуки.

Среди причин для развода также оказались физическое насилие, проблемы с содержанием дома и деньгами.