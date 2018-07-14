Воздержание: как оно влияет на женщину

Половое воздержание у женщин — не такое уж редкое явление. Существует два распространенных мнения на эту тему. Одно гласит, что интимные отношения женщине просто необходимы. Другое — что особой роли в жизни женщины они не играют. Где же тут истина?

Почему женщины воздерживаются от интима?

Прежде всего, это связано с половым темпераментом. Женщины с сильной половой конституцией неспособны долго обходиться без секса. Большинство дам обладает средним темпераментом — им достаточно заниматься любовью 2-3 раза в неделю. При этом они выбирают в партнеры далеко не каждого встречного, им требуется комфортная обстановка, предварительные ласки и проч. Если мужчина не соответствует их потребностям (он не нравится внешне, неопрятен, слишком грубо себя ведет), то они могут отказаться от интима.

Наконец, женщины со слабым половым темпераментом (их 10% от всей женской половины земного шара) не придают сексу большого значения. Куда большее удовольствие они получают от душевной близости с партнером. Если они не находят такого мужчину, то могут вообще не заниматься сексом и переносят это спокойно.

В 1998—2001 годах Денис Доннелли и Элизабет Бурджесс из Государственного университета штата Джорджия провели исследование, в котором приняли участие 60 мужчин и 22 женщины, не имевших половых отношений на протяжении 6 или более месяцев, хотя желали бы их иметь. Их условно поделили на три группы. В первую вошли «девственники» — люди, которые вообще не имели сексуального опыта. Во вторую — те, кто в прошлом имел такой опыт, но в настоящее время был одинок. В третью — семейные люди, которые не имели в браке половых отношений. Опросы показали, что «девственники» с подросткового возраста страдали низкой самооценкой и стеснительностью и не имели в юности романтических отношений. «Одиночки» сохранили о своем прошлом опыте плохие воспоминания и им было сложно вступать в отношения с новыми партнерами. У «семейных» в прошлом с половой жизнью все было относительно нормально, но постепенно она сошла на нет, а искать партнеров на стороне они в силу разных причин не желали.

Вред воздержания

Противники полового воздержания утверждают, что независимо от темперамента оно вредно для всех без исключения представительниц женского пола.

Специалисты из американской клиники Мэйо экспериментальным путем выяснили, что женщины, у которых долго не было интимных отношений, плохо справляются со стрессами. Причину этого ученые видят в том, что во время секса вырабатываются гормоны хорошего настроения — эндорфины. Помимо этого, у женщин, переживавших половое воздержание, снижался иммунитет. Дело в том, заявили авторы исследования, что секс способствует выработке стероидного гормона — дегидроэпиандростерона, необходимого для укрепления иммунной системы. Таким образом при отсутствии половой жизни возрастает риск некоторых заболеваний, например, инфекций мочевыводящих путей.

Но самое главное — в организме возникает гормональный дисбаланс, что ведет к нарушению обменных процессов. Женщина начинает страдать мигренями, может располнеть, у нее тяжелее проходят синдром ПМС и месячные, нарушается работа щитовидной железы, могут возникнуть такие заболевания, как мастопатия и миома матки, а в запущенных случаях — и рак.

Отрицательно влияет воздержание и на память. Ученые из клики Мэйо выяснили, что во время полового акта наблюдается увеличенная активность в области гиппокампа, влияющего на долгосрочную память и формирование новых нейронных связей в мозгу.

Польза воздержания

Однако не все специалисты поддерживают идею о вреде полового воздержания. Так, выдающийся американский ученый Герберт Шелтон (1895-1985) в статье «Миф о необходимости секса» пишет: «Я знаю многих женщин, молодых и старых, которые ведут абсолютно целомудренную жизнь и не чувствуют себя от этого хуже, чем замужние. Некоторые из них достигли преклонного возраста и не страдали нервными расстройствами, которые, как часто утверждают, возникают в результате подавления секса».

Большинство экспертов полагают, что определенную пользу воздержание от половой жизни все же приносит. В частности, женщине не нужно беспокоиться о беременности, отсутствуют отрицательные эмоции, связанные с неудачными отношениями, она может уделять больше внимания своей карьере, творчеству, детям.

Никто не утверждает что одиночество и отсутствие интима для женщины — это хорошо. Но, возможно, это не так уж страшно, как рисуют некоторые специалисты. Все индивидуально.

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