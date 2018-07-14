Джастин Бибер поделился откровенным снимком с будущей женой

Несколько дней назад всему мира стало известно, что Джастин Бибер сделал долгожданное предложение руки и сердца своей возлюбленной Хейли Болдуин . После этого события, молодые люди перестали скрывать свои чувства и начали ещё больше подогревать интерес публики к их паре, выкладывая откровенные фотографии в.

Накануне Джастин поделился снимком, на котором он страстно целует свою будущую жену и решил никак не комментировать эту фотографию. Впрочем, поклонники музыканта сделали это за него: «Ого, Джастин, что за откровения?», «Они идеальны. Лучшая пара в мире».

Конечно же, не обошлось и без комментариев, напоминающих Биберу о его романе с Селеной Гомес. Многие считают, что помолвка Джастина с Хейли лишь пиар-ход, а в конце концов музыкант вновь вернётся к Селена и создаст с ней семью.