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Джастин Бибер поделился откровенным снимком с будущей женой
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Джастин Бибер поделился откровенным снимком с будущей женой 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Несколько дней назад всему мира стало известно, что Джастин Бибер сделал долгожданное предложение руки и сердца своей возлюбленной Хейли Болдуин. После этого события, молодые люди перестали скрывать свои чувства и начали ещё больше подогревать интерес публики к их паре, выкладывая откровенные фотографии в.
Накануне Джастин поделился снимком, на котором он страстно целует свою будущую жену и решил никак не комментировать эту фотографию. Впрочем, поклонники музыканта сделали это за него: «Ого, Джастин, что за откровения?», «Они идеальны. Лучшая пара в мире».
Конечно же, не обошлось и без комментариев, напоминающих Биберу о его романе с Селеной Гомес. Многие считают, что помолвка Джастина с Хейли лишь пиар-ход, а в конце концов музыкант вновь вернётся к Селена и создаст с ней семью.
Popcake.tv: последние новости
Крис Браун хочет вернуть Рианну Гуф и Кети Топурия поссорились? До чего довела помолвка Джастина Бибера, Селену Гомес?
Женский форум  Ещё 2 источника 
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