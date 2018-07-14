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Кто платит на первом свидании? Девушки наконец определились
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Кто платит на первом свидании? Девушки наконец определились 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Мы провели опрос и узнали, что по этому поводу думают читательницы Wday.ru. Заодно взяли комментарий у сертифицированного мэтчмейкера, love-коуча и эксперта по построению отношений с успешными мужчинами Юлии Ланске.
Вопрос о том, кто платит на первом свидании, кажется вечным. Должен ли мужчина платить за женщину, если, например, они идут в кино или зашли в кафе пообедать? Мы говорим не о деловом ланче, а о тех ситуациях, когда у мужчины и женщины начинаются личные отношения. Вот тогда-то этот вопрос становится актуальным.
Кто-то ценит щедрых мужчин, считая правилом хорошего тона и галантностью со стороны мужчины оплатить счет. Кто-то считает, что никто никому не должен и женщина в состоянии заплатить за себя сама. А кто-то вообще уверен в правильности выражения «кто девушку ужинает, тот ее и танцует», считая, что после оплаты ужина девушка должна «расплатиться» постелью.
Очень много факторов влияет на мнение людей о том, кто должен достать кредитную карту в конце вечера: воспитание, социальный статус, личный опыт и опыт знакомых. Нельзя с уверенностью на 100% утверждать, что в той или иной ситуации будет правильным.
Именно поэтому мы решили спросить у наших читательниц, что они думают на этот счет. Признаемся, результат был предсказуемым. Почти единогласно (70%) опрошенных заявили, что платить должен мужчина. 24,1% выступили за равноправие в этом вопросе, и только 3% за то, что платить должна женщина.
Предлагаем вам посмотреть короткий 40-секундный ролик, который четко даст понять, что по этому поводу думает наш эксперт в области отношений Юлия Ланске.
Чтобы оставить свой голос, просто кликайте на пост.
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