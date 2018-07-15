6 приемов, которые помогут тебе усилить оргазм партнера

В чем разница между «Уф, хорошо!» и «Ооооо! Вот это дааа! Что это было?»? В том, что во втором случае вы постарались доставить удовольствие любимому человеку и преуспели в этом. Вот несколько способов подарить мужчине отличные ощущения — еще более насыщенные, чем обычно.

1. Заставь его хотеть тебя головой, а не только телом

Прелюдия хороша не только тем, что она уравнивает ваши шансы получить удовольствие. Мужчине она нужна не меньше — для того, чтобы его эмоциональный накал не отставал от физического возбуждения. Тогда и ощущения в итоге будут гораздо ярче. Чтобы его настроение не отставало от физического настроя, попробуйте сделать вот что. Когда вы целуетесь, проведите губами по его шее вверх к уху. Это вызовет всплеск гормонов, которые отвечают за моральное возбуждение.

2. Не спеши обнажиться

Страстно сорвать с себя или друг с друга одежду и забросить ее на люстру — это, конечно, круто. Но можно пойти и другим путем. Слегка отстранитесь и, глядя любимому в глаза, медленно и чувственно снимите с себя один предмет одежды за другим. Любовное томление — это отличный способ приготовления партнера к взрывному оргазму, поэтому не забывайте включать его в меню.

3. Электричество прикосновений

Если человек идет в спортзал, он всегда начинает с разминки. Интимным местам разминка нужна не меньше, чем трицепсам и квадрицепсам.

Прежде чем начать сексуальный акт, разогрейте его член легкими поглаживаниями от основания к головке. Таким путем вы разбудите множество нервных окончаний и повысите чувствительность, откалибровав центр удовольствия в его мозге так, чтобы он реагировал даже на легкую стимуляцию.

4. НеобУЗДанная страсть

Прежде чем впустить в себя член партнера, посвятите немного времени оральным ласкам. Несколько раз скользните языком вверх-вниз по стволу, затем уделите несколько минут уздечке. Щекочи ее языком, затем сразу же позвольте ему войти в себя, пока его нервы еще на взводе.

5. Задержи его на пике

Когда ласкаешь мужчину, несколько раз позвольте подойти ему к самому краю блаженства, но не давайте сделать шаг за край. Как только почувствуете, что он почти уже «все», остановитесь, дайте ему отдышаться. Но не прерывайте контакт вовсе, продолжайте легкие, неторопливые поглаживания. Когда дыхание партнера восстановится — возвращайтесь к прежним скоростям. Когда вы наконец-то позволите ему испытать оргазм, тот будет гораздо интенсивнее.

6. Используй каждое мгновенье

Когда его удовольствие достигло критического уровня и парень… хм, «начинает кончать» — не время сидеть сложа руки. Ускорьте свои движения! Мужчины имеют тенденцию замедляться во время оргазма, купаясь в волнах пьянящего адреналина. Но если вы продолжите стимуляцию до победного конца, он насладится каждой секундой кульминации.