«Горячая девушка»: Рианна устроила скандал возлюбленному прямо на пляже

Известная американская певица Рианна эмоционально жестикулировала в сторону своего бойфренда Хассана Джамиля на глазах у папарацци, что дало публике отличный повод для разговоров в сети о горячей ссоре двух влюбленных.

Некоторое время назад в сети всерьез заговорили о том, что 30-летняя Рианна решила порвать отношения со своим 29-летним возлюбленным из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Впрочем, вскоре выяснилось, что пара вовсе не намерена расставаться, просто порой им сложно удержаться от конфликта, ведь они оба довольно импульсивные личности.

Заокеанские таблоиды, ссылаясь на достоверные источники, утверждают, что Рири всегда находит повод для новой ссоры, ведь она не очень-то доверяет своему мужчине. К слову, Хассан тоже далеко не прост и также испытывает жгучую ревность, когда барбадосская красавица находится вне его досягаемости. Искры, летающие вокруг влюбленной пары, многие свидетели их общения называют почти физически ощутимыми, отмечая, что такая страсть встречается крайне редко. Во время одной из таких ссор на солнечном побережье Мексики Рианна попала в объектив фотокамер. Девушка эмоционально жестикулировала в адрес своего возлюбленного и явно испытывала чувство гнева. Узнать причину ссоры репортерам так и не удалось, но снимки, попавшие в сеть, дали поклонникам поп-дивы немало поводов для размышлений.

«Ого! Да это прям ссора! Она его явно отчитывает» «Горячая девушка! Взгляд просто убийственный» «Кошмар! Вот люди даже поругаться без свидетелей не могут» «Этот товарищ явно не ожидал такого характера в женщине… Вот и зацепила! Свадьбы не миновать» Напомним, что о романе Рианны и Хасаана Джамиля впервые заговорили прошлым летом, когда застукали их вместе на Ибице. После чего в сети все настойчивее стали звучать разговоры об их помолвке. Поводом для слухов послужило интригующее кольцо, которое заметили на «том самом пальце» певицы во время ее прогулки по Барбадосу.