Анна Седокова о своем альтер эго: «Её обсуждают, хотят и ненавидят»

Анна Седокова показала себя такой, какой её привыкли видеть, с броским макияжем и в манящем наряде. Яркая, сексуальная и обворожительная — именно этими словами её охарактеризовали, глядя на снимки со съемок нового клипа. Сама певица утверждает, что это её второе я, которое затмевает домашнюю Аню.

Та Анна, которую показала артистка подписчикам, намного ярче и запоминающейся обычной Инстаграм-мамочки, публикующей фото и видео со своими детьми. В её сторону направлено максимум внимания, и о ней больше говорят, она никогда не испытывала душевной боли и не переживала предательств, в отличие от Ани с большим шрамом на сердце. «Ее обсуждают, осуждают, хотят, обожают и ненавидят. Ведь она делает те поступки, на которые никогда бы не решилась та, домашняя Аня, в трениках и с чашкой горячего кофе по утрам.» Седокова отметила, что живет вместе со своим альтер эго пятнадцать лет, и только сейчас они научились получать друг от друга удовольствие.

Очарованные сексуальными снимками люди заверили, что звезда прекрасна в любом образе, и даже с бигуди на голове и без грамма косметики всегда привлекает восторженные взгляды не только мужчин, но и женщин. Но все же скромная сторона исполнительницы удостоилась большей похвалы. «Анна, вы супер и так и так, но мне вы нравитесь естественной!» «Круто, что вы можете быть и заботливой мамочкой, и роковой красоткой одновременно» «Скромность идет вам больше!» «Всё равно один и тот же человек, я тоже могу быть в халате, а в выходные наряжаюсь в секси-наряд» «Очень сексуальные фотографии, люблю, когда вы перевоплощаетесь, скорее бы увидеть клип!»

Анна Седокова всегда восхищала своими роскошными формами, но в последнее время начала смущать довольно неестественным прессом. Публика уверена, что добиться такого рельефа невозможно так быстро, нужно уделять много времени фитнесу, а у артистки и так трое детей и карьера.