Эротические фантазии англосаксов

Групповой секс, садо-мазо, однополый секс, эксгибиционизм и вуайеризм — вот о чем грезят в наши дни люди, говорящие по-английски, если верить современным сексологам. В англоязычной прессе опубликована серия рецензий на новые сексологические исследования, посвященные сексуальным фантазиям граждан США и подданных Великобритании. Выводы ученых базируются на массовом анкетировании, а также на углубленных индивидуальных интервью. Главный вывод, сделанный как собственно авторами, так и рецензентами, — мужчины и женщины в США и Британии переполнены самыми разнообразными эротическими грезами, независимо от возраста, образования, социального положения и сексуальной ориентации. Видимо, иначе и быть не может во времена, когда «Секс в большом городе» стал модным телесериалом, а «Пятьдесят оттенков серого» –книгой-бестселлером с продолжением и киновоплощением, правда, не слишком кассовым.

По заветам Кинси

Первое исследование под названием «Скажи мне, чего ты хочешь: наука о сексуальном желании и как она может улучшить вашу сексуальную жизнь» опубликовал Джастин Лемиллер (Justin Lehmiller), социальный психолог и научный сотрудник знаменитого Института имени Кинси при университете Индианы. Институту имени Кинси уже более полувека, а прославился его основатель Альфред Чарльз Кинси (Alfred Charles Kinsey) своими смелыми сексологическими исследованиями. Итогом его первых опытов стали две книги «Половое поведение самца человека» и «Половое поведение самки человека», которые в США середины ХХ века подвергали нелицеприятной критике. Результаты этого исследования, в частности, показывали, что хотя бы один гомосексуальный контакт в течение своей жизни имели 48% опрошенных мужчин и женщин. Невзирая на нападки, Институт Кинси существует до сих пор и теперь называется Институт по изучению секса, гендера и репродукции.

Женщины, по данным исследователя, фантазируют на тему однополого секса, а также о сексе в стиле садо-мазо чаще мужчин.

Именно под эгидой этого института Джастин Лемиллер провел анкетирование на предмет сексуальных фантазий американцев. Опрошено было более четырех тысяч человек в возрасте от 18 до 87 лет. В анкету включили 369 вопросов, не только о сексуальном опыте и ориентации опрошенных. Исследователи интересовались полом, возрастом, расой, вероисповеданием, образованием, социальным статусом и материальным положением, личностными особенностями и политическими пристрастиями опрашиваемых. По данным Лемиллера, в центре внимания американцев семь основных сценариев сексуальных фантазий. Больше всего грезят о сексе со множеством партнеров, о властном или грубом сексе, а также о сексе, отличающемся новизной и разнообразием. Чуть меньше американцы мечтают о сексе с элементами вуайеризма, фетишизма и эксгибиционизма. Еще один распространенный вид эротических грез — секс с другим партнером, просто страстный или романтический секс, когда в фантазиях тебя безумно любят, ценят и восхищаются тобой. Достаточно распространены мечты об однополом сексе у людей, позиционирующих себя как гетеросексуальные, или просто секс с отказом от любых гендерных ролей. Женщины, по данным исследователя, фантазируют на тему однополого секса, а также о сексе в стиле садо-мазо чаще мужчин. Еще один вполне ожидаемый вывод: экстраверты чаще, чем интроверты, грезят о групповом и немоногамном сексе и чаще мечтают о том, как ими восхищаются в постели. А у интровертов больше сексуальных фантазий, связанных с вуайеризмом. В общем, в своих сексуальных фантазиях американцы вполне раскованны и раскрепощены.

Довольно типично или просто время такое?

Это исследование можно было бы считать просто эксцессом, свойственным одному институту, если бы почти одновременно в Британии не появилось аналогичное сексологическое исследование, посвященное сексуальным фантазиям современных британских женщин. Автора книги «Фантазии секса: добавь новое измерение» зовут Эмили Дабберли (Emily Dubberley). Она использовала не массовое анкетирование, а углубленные интервью с разными женщинами, и в ходе этих интервью выделила пять основных тем, вокруг которых крутятся эротические фантазии женщин в Великобритании:

Садо-мазо секс, причем речь идет не только о завязанных глазах, наручниках или шарфах. Женщины мечтают о ролевых играх, о роли сексуальной рабыни и о сексе, в котором они будут всевластными доминатрикс.

Секс с элементами эксгибиционизма, когда особое возбуждение связано с риском быть застигнутым или с осознанием, что тебя видят.

Секс с элементами вуайеризма, когда во время интима можешь еще за кем-то подглядывать.

Еще одна фантазия — групповой секс.

Популярны грезы о сексе с другим партнером.

Об однополом сексе британские женщины не фантазируют. В отличие от американок. Вот такие новейшие научные данные. Я не ученый, провести собственное исследование не могу, но под впечатлением от рецензий на новые западные книги по сексологии опросила подруг и близких приятельниц. Разумеется, без всяких научных методик. Выяснилось, что массовые эротические грезы женщин, говорящих по-английски, удивили их ничуть не меньше меня. Их самих такие фантазии не посещают. Чем объяснить такой парадокс? Особенностями «русской души»? Типичной славянской застенчивостью, которая мешает признать, о чем на самом деле мечтаешь в эротических грезах? А может быть, все проще? Участники научного исследования зачастую чувствуют себя обязанными помочь исследователю, то есть придумать что-либо этакое, а после появления в общем доступе «Секса в большом городе» рассказывать сексологу о своих невероятных фантазиях стало гораздо проще. А на самом деле фантазируют они, возможно, о самом простом. О романтической ночи на Карибах с любимым и любящим партнером. Или просто о наличии такового партнера в принципе. Не зря же не менее популярный сценарий сексуальных фантазий британок — это регулярный секс со своим единственным, будь то муж, возлюбленный или тот, в кого женщины влюблены безответно.