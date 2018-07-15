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Почему она? Икона бодипозитива показала парня-красавчика
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Почему она? Икона бодипозитива показала парня-красавчика 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
32-летняя актриса Лина Данэм появилась на публике в компании симпатичного незнакомца.
Лина, создательница и звезда сериала «Девчонки», режиссер, сценарист, продюсер, писательница и комик. Она одна из самых известных и обсуждаемых актрис Америки. Ее любят и ненавидят, но никто не может поспорить с тем, что она талантлива, умна и максимально честна перед самой собой и перед своим зрителем.
Быший парень Лины Данэм Джек Антонофф
Новый парень
На днях папарацци засняли актрису в компании нового ухажера. Лина обнимала свою пассию за шею, а он в свою очередь заботливо приобнял ее за талию. Похоже, в личной жизни у молодой пышки все в порядке. Она являет собой яркий пример того, что для того, чтобы любить себя и пользоваться успехом у мужчин, не обязательно обладать модельными параметрами.
Wday.ru решил спросить эксперта, в чем же секрет Лины Данэм.
Наталья Романовская, эксперт тренинг-центра «СЕКС.РФ»
Наталья Романовская:
Как известно, Лина является сторонницей движения бодипозитив. А что такое бодипозитив? Я сейчас не про радикальные формы, которые, кстати, не имеют ничего общего с бодипозитивом. Бодипозитив — это принятие себя и своего тела. А когда женщина принимает и любит свое тело — она гармонична с собой, она самодостаточна. Она транслирует не только позитив к самой себе, но и к миру, к жизни в целом. А разве это не привлекает в людях? Такая женщина раскрепощена в сексе, потому что не боится показаться какой-то не такой, потому что не стесняется своего тела. Она раскрепощена в отношениях. Такие женщины нравятся мужчинам. Они не ноют и не достают вечными разговорами: «я толстая», «у меня грудь маленькая». А это рано или поздно выносит мозг мужчине. И он действительно начинает смотреть на это как на ее недостатки, даже если прежде так не думал. Мужчинам нравятся женщины с индивидуальностью, в том числе и с внешней индивидуальностью. Сейчас много шаблонов и стереотипов о том, как должна выглядеть сексуальная женщина. И женщины толпами стараются следовать этим «постулатам» красоты. Им кажется, что если они будут соответствовать этому, то от мужчин отбоя не будет. Но все работает иначе: как можно среди одинаковой массы выделить что-то особенное? Мужчинам нравятся женщины, которые могут прямо заявить: «Я не такая и это классно!» Мужчинам нравятся женщины, которые транслируют свою самодостаточность и уверенность в себе. Вот в чем секрет Лины Данэм.
Лина Данэм
Лина Данэм
Лина Данэм
Лина Данэм
Лина Данэм
Лина Данэм
Лина Данэм с новым ухажером
Лина Данэм с новым ухажером
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