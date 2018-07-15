Главные слухи Голливуда: у Селены был выкидыш, Рики Мартин спит с женщиной, а Джеймс Дин НЕ УМИРАЛ

Вот уже несколько лет существуют блоги, авторы которых анонимно сливают в них последние голливудские сплетни. Один из блогов писал о бурной сексуальной жизни Харви Вайнштейн (66) за пару лет до того, как ее начала обсуждать вся планета, и мы уверены, что и другие сплетни тоже могут оказаться правдой. Публикуем самое интересное в этом месяце.

Меган Маркл (36) скучает по «Форс-мажорам»

Об этом рассказала девушка, которой удалось поговорить с Маркл во время ее визита в Дублин. «Я скучаю по сериалу», — сказала она Меган. «Я тоже», — ответила актриса. И девушка оказалась не из тех, кто умеет хранить чужие тайны.

Гага (32) никому не нужна

Леди Гага продолжает давать концерты по всему миру, но на них никто не ходит, поэтому билеты приходится продавать почти даром. И разыгрывать. А ведь она мечтает об «Оскаре» за свой автобиографический фильм!

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Это шок. Рики — открытый гей, муж и счастливый отец. Но инсайдеры утверждают, что он спит с любовью своей молодости, и это женщина! Зовут ее Ребекка Де Альба (53), и они встречались в молодости. Хотя это в принципе неудивительно — Мартин когда-то заявил, что секс ему больше нравится с девушками, а отношения — с мужчинами. А муж-то в курсе?

У Селены Гомес (25) был выкидыш

Говорят, совсем недавно у Селены случился выкидыш накануне 12-й недели беременности. Только есть одно «но» — кто отец ребенка — неясно.

Джеймс Дин не разбивался насмерть в 1955-м Говорят, эту историю знал очень ограниченный круг голливудских лиц и передавал ее из поколения в поколение, но теперь герой истории по-настоящему мертв, поэтому ее можно рассказывать. Суть такова: Дин ненавидел свою славу и заплатил огромные деньги офицеру полиции, который помог ему сымитировать автокатастрофу, в которой он якобы разбился насмерть. Глава киностудии, с которой работал актер, подписала с ним контракт, с которого до конца своих дней получал $1500 в неделю. Во время прощания с Джеймсом гроб был закрыт. В реальности (как утверждают инсайдеры) дело было так: Дин переехал на север страны, женился (?) и дожил до 95 лет (но он родился в 31-м, и ему должно было быть 87!), а потом… действительно разбился насмерть в автокатастрофе. Легенда красивая, но верить в нее или нет — решать тебе.

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