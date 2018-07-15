Сергей Шнуров намекнул на измену бывшей супруги

Новость о расставании Сергея и Матильды шокировала многих. Никто и не догадывался, что в отношениях у пары далеко не все так хорошо, как кажется со стороны.

И хотя скандальный музыкант утверждал, что комментировать свой развод и его причины не собирается, в его грустных стихах фанаты замечают тонкие намеки, дающие общее представление о том, почему звездная пара рассталась.

Последний пост Шнурова о женских поисках идеального мужчины в очередной раз заставил всех поверить в слухи, что Матильда ушла от супруга к другому.