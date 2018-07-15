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Сергей Шнуров намекнул на измену бывшей супруги
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Сергей Шнуров намекнул на измену бывшей супруги 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Новость о расставании Сергея и Матильды шокировала многих. Никто и не догадывался, что в отношениях у пары далеко не все так хорошо, как кажется со стороны.
И хотя скандальный музыкант утверждал, что комментировать свой развод и его причины не собирается, в его грустных стихах фанаты замечают тонкие намеки, дающие общее представление о том, почему звездная пара рассталась.
Последний пост Шнурова о женских поисках идеального мужчины в очередной раз заставил всех поверить в слухи, что Матильда ушла от супруга к другому.
Сейчас Шунров пребывает в Италии, куда отправился в компании Ники Белоцерковской, хорошей приятельницы своей бывшей супруги, которая и сама не так давно пережила бракоразводный процесс.
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