«Ни одна девушка не желала смотреть на меня»: Вайнштейн обменивал «любовь» актрис на роли

На днях в издании Spectator появилось интервью, которое бывший крупный киномагнат, обвиняющийся теперь в изнасилованиях и сексуальных домогательствах дал репортеру Таки Теодоракопулосу. Из-за этого в Голливуде разгорается новый скандал. Причиной тому стали слишком откровенные высказывания Вайнштейна.

«Я родился в бедной семье, и я некрасив, — рассказал Харви репортеру. — Вся моя жизнь была тяжелой борьбой, иначе я не ничего бы не добился. Ни одна девушка не желала даже смотреть на меня, пока я не стал «большим человеком» в Голливуде. Да, я предлагал им роли в обмен на секс. Ну и что? Так делали раньше и другие, и продолжают делать это сейчас. Но я никогда не принуждал к сексу ни одну женщину!»

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