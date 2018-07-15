«Ни одна девушка не желала смотреть на меня»: Вайнштейн обменивал «любовь» актрис на роли 

На днях в издании Spectator появилось интервью, которое бывший крупный киномагнат, обвиняющийся теперь в изнасилованиях и сексуальных домогательствах дал репортеру Таки Теодоракопулосу. Из-за этого в Голливуде разгорается новый скандал. Причиной тому стали слишком откровенные высказывания Вайнштейна.
«Я родился в бедной семье, и я некрасив, — рассказал Харви репортеру. — Вся моя жизнь была тяжелой борьбой, иначе я не ничего бы не добился. Ни одна девушка не желала даже смотреть на меня, пока я не стал «большим человеком» в Голливуде. Да, я предлагал им роли в обмен на секс. Ну и что? Так делали раньше и другие, и продолжают делать это сейчас. Но я никогда не принуждал к сексу ни одну женщину!»
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80-летнего Моргана Фримена сразу несколько женщин обвинили в домогательствахЗарубежные СМИ сообщили, что восемь женщин обвинили американского актера в сексуальных домогательствах. По их словам, унижениям они подвергались на съемочных площадках фильмов, где они играли и работали вместе с Морганом Фрименом. Но когда это интервью вышло в печать и стало доступно всем, адвокат Вайнштейна — Бен Брафман немедленно начал опровергать слова своего клиента. Бен обвинил журналиста Таки Теодоракопулоса во лжи. По словам Брафмана, он самолично присутствовал на этом интервью и не слышал тех признаний Вайнштейна, которые опубликовало издание в итоге.
Интервьюеру пришлось извиниться. «Мне жаль, но, возможно, я неверно интерпретировал слова Харви. Наверное, это была моя ошибка…» — заявил Теодоракопулос. Таки — старый друг Вайнштейна и, судя по всему, он хотел ему помочь. Только журналист не учел, что самым опасным пунктом обвинений, выдвинутых судом против Харви, являются изнасилования, за которые киномагнат может получить пожизненный срок. А беседы о «добровольном» сексе в обмен на роли не могут отвлечь правосудие от серьезных обвинений, — пишет 7days.ru.