«Она все положила на алтарь любви к сцене». Памяти Татьяны Пельтцер

16 июля 1992 года не стало «любимой бабушки всего СССР» Татьяны Пельтцер . Она обладала невероятным жизнелюбием, которому можно было позавидовать. Однако за фасадом «веселой старушки» скрывалась женщина со своей бездной отчаяния — она до последнего жалела о своем расставании с супругом.

— Признаюсь честно, для меня Татьяна Пельтцер — самая великая актриса, — рассказывает кинокритик Людмила Бахтина. — Восхищаюсь этой сильной женщиной и по сей день. Мне посчастливилось с ней познакомиться. Первое, что меня поразило — ее доброта, благожелательность и открытость. Казалось, что она упивалась своей популярностью. Я всегда пристально следила за ее жизненными перипетиями.

С немецким коммунистом Гансом Тейблером Пельтцер познакомилась в 23 года. Мужчина тогда учился в Москве, в Школе Коминтерна. И сразу влюбился в молодую актрису. По тем временам отношения с иностранцами не приветствовались, и через три года после знакомства пара уехала в Германию.

В чужой стране Пельтцер на время пришлось забыть о сцене. А в ее личной жизни случилось непредвиденное — актриса стала питать нежные чувства к другу Ганса. Она призналась супругу, что увлеклась русским инженером. Супруг не смог ей простить этой измены. Татьяна Ивановна снова вернулась в столицу.

Если в 30 лет у женщины нет семьи, то кажется, что все еще впереди. Когда судьба не улыбнулась к 50 годам, она уже смиряется с тем, что осталась одна.

«Семью я проморгала»

— Татьяна Пельтцер на съемочной площадке старалась реализовывать мечты о своем женском счастье, которое не довелось испытать в жизни, — продолжает Бахтина. — Свою нерастраченную любовь отдавала детям друзей, коллег и партнерам по кино. Вспомните, как она шикарно играла бабушек, как любила экранных внуков, как будто своих. Она приходила домой и снова хотела на сцену, в то пространство, где себя прекрасно чувствовала, где могла быть не собой. Пельтцер все положила на алтарь любви к сцене. Возможно, таким образом она хотела заглушить боль от расставания с Гансом. Она только со временем поняла, что Тейблер был главным человеком в ее жизни. Больше у нее не появилось любимого мужчины.

«Плюнуть бы на всё и заняться семьей. Да только я ее проморгала. Старуха так старуха, — говорила Пельтцер, — только обязательно счастливая. Хоть на экране».

— В какой-то момент Пельтцер и вправду поверила в то, что она счастлива. Но стоит вспомнить спектакль «Поминальная молитва», где она по сценарию выходила в конце и плакала. Зрители были поражены, насколько горько было актрисе, как будто оплакивала не судьбу героини, а свою.

Они встретились еще раз, когда ей было 65 Спустя время Ганс разыскал Татьяну Ивановну. Их дружба продолжалась в письмах.

— Тейблер обещал ей, что познакомит со своей новой супругой и сыном. Однако Пельтцер надеялась на большее. Они встретились, когда ей было уже 65 лет. Ганс пригласил ее в Берлин, когда Татьяна Ивановна выехала на гастроли в ГДР. Потом она ездила отдыхать вместе с его семьей. Хотя бы так актриса могла быть рядом с любимым. Однако последняя их встреча закончилась ссорой. Они, будучи уже пожилыми, выясняли отношения: почему они тогда расстались. Через несколько лет пришло известие о том, что Ганса больше нет. Тогда в ней что-то перевернулось: стала немного грубее, капризнее. Начала делать все против рекомендаций врачей: пила кофе, курила. Ее подводила память, трудно было самой передвигаться. Несмотря на немощность, она пыталась тренировать память. Вечерами повторяла свои роли. Однако возраст брал свое.

16 июля 1992 года не стало любимой бабушки всего СССР. Инфаркт. Введенское кладбище стало ее последним пристанищем. С актрисой пришли проститься всего несколько человек.