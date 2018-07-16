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ВОЗ: сексуальная зависимость — психическое расстройство
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ВОЗ: сексуальная зависимость — психическое расстройство 

BFM.RU 56 минут назад
Фото: Vladnews.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала сексуальную зависимость психическим расстройством. В каталог заболеваний внесут неспособность контролировать сексуальное желание, передает Deutsche Welle. Перевод статьи приводит «МК».
При этом в ВОЗ сексуальную зависимость не приравняли к таким психическим заболеваниям как игромания или наркомания. «Мы считаем, что в настоящее время нет доказательств, что поведение людей, подверженных расстройствам сексуального поведения, можно сравнить с симптомами страдающих от алкоголизма или наркомании», — заявил эксперт организации Джеффри Рид.
Уточняется, что факт включения расстройства в каталог ВОЗ нельзя будет использовать для оправдания преступного поведения: домогательства или изнасилования. Такие случаи по-прежнему будут находиться в поле зрения уголовного законодательства.
Решение ВОЗ позволит медикам более четко устанавливать диагнозы и назначать соответствующее лечение.
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