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Фото: Эмбер Херд и Вито Шнабель демонстрируют нежные чувства на публике
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Фото: Эмбер Херд и Вито Шнабель демонстрируют нежные чувства на публике 

Попкорн News 31 минуту назад
Фото: Попкорн News
Роман Эмбер Херд и миллионера Вито Шнабеля набирает обороты. Парочку постоянно видят вместе на свиданиях, и, похоже, влюбленные действительно неразлучны. На днях Эмбер и Вито продемонстрировали свои нежные чувства прямо на публике.
Пару заметили на турнире по теннису Уимблдон, который ежегодно проходит в Англии. Херд и Шнабель сидели на зрительской трибуне и, не стесняясь, целовались во время игры. Интерес папарацци и СМИ влюбленные совершенно игнорируют, наслаждаясь своими отношениями.
Напомним, что о романе бывшего бойфренда Хайди Клум и бывшей жены Джонии Деппа стало известно в мае этого года, когда их засняли в одной машине. Некоторое время никто из них не комментировал слухи о романе, однако благодаря фотографиям папарацци Эмбер и Вито не оставили никаких сомнений в своих чувствах.
попкорнnews
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