Фото: Эмбер Херд и Вито Шнабель демонстрируют нежные чувства на публике

Роман Эмбер Херд и миллионера Вито Шнабеля набирает обороты. Парочку постоянно видят вместе на свиданиях, и, похоже, влюбленные действительно неразлучны. На днях Эмбер и Вито продемонстрировали свои нежные чувства прямо на публике.

Пару заметили на турнире по теннису Уимблдон, который ежегодно проходит в Англии. Херд и Шнабель сидели на зрительской трибуне и, не стесняясь, целовались во время игры. Интерес папарацци и СМИ влюбленные совершенно игнорируют, наслаждаясь своими отношениями.

Напомним, что о романе бывшего бойфренда Хайди Клум и бывшей жены Джонии Деппа стало известно в мае этого года, когда их засняли в одной машине. Некоторое время никто из них не комментировал слухи о романе, однако благодаря фотографиям папарацци Эмбер и Вито не оставили никаких сомнений в своих чувствах.

попкорнnews