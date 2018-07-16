Что дарят на 7 лет свадьбы

Семь лет совместной жизни принято отмечать с друзьями и близкими людьми, и многие супруги задаются вопросом, свадьба 7 лет, это какая свадьба, и что на нее принято дарить. По традиции семь лет супружества называют медной свадьбой, также есть и альтернативное название «шерстяная свадьба».

Соответственно из названия, следует подбирать подарки для молодых. Лучше всего приобрести медные изделия, но можно в качестве презента подарить подарок из шерсти, который пригодится семейной паре.

Медная свадьба 7 лет Можно подробнее ответить на вопрос о том, свадьба 7 лет, какая свадьба, и что дарить на нее молодым. Эта годовщина называется шерстяной и медной, поэтому подарки следует преподносить из этих материалов. За семь лет пара смогла достаточно привыкнуть друг к другу, узнать привычки и характеры.

yandex_ad_1 Медь является символом прочности отношений в семье, кроме того, металл довольно ценный, что говорит о ценности брака. Но, хотя медь и прочна, она довольно мягкая, это говорит о том, что пара должна пережить вместе еще много моментов, которые только укрепят их чувства. По древним традициям супруги должны преподносить друг другу небольшие подарки в этот день, обычно дарят медные монеты и вешают подкову из этого металла над дверью. Все это считается символом счастья в семье.

Шерсть же считается символом тепла и уюта, это именно то, что должны дарить друг другу люди, находящиеся в браке. Но шесть при этом колючая, это говорить о небольших ссорах и размолвках между супругами, без чего не может обойтись ни один брак.

Классические подарки

Мы достаточно подробно написали, свадьба 7 лет, какая это свадьба, теперь можно рассказать, что дарить в этот праздник. Начать стоит с более традиционных презентов, которые будут уместны в этот праздничный день:

Монеты из меди. Этот вариант поздравления довольно бюджетный. По традиции молодых осыпают такими монетами и желают им богатства, счастья в семье и благополучия.

Подкова из меди. Презент не только самый актуальный, но и самый древний. Еще несколько сотен лет назад супружеской паре преподносили медную подкову, которую молодые вешали над входной дверью. Сегодня просто так найти подкову из металла будет сложно, поэтому обычно презент делают на заказ.

Посуда из меди. Это практичный и при этом не дорогой подарок, можно приобрести полноценный сервиз из меди для чаепитий, или подарить медную кружку. Обычно на таких изделиях делают гравировку с пожеланиями. Очень интересно подарить два бокала, на которых вырезаны имена супруги и супруга. По традиции же принято дарить молодым самовар, но этот подарок в наше время не считается актуальным.

Таз из меди. Не менее нужный подарок для семейной пары, его можно использовать для варки варенья, или в других целях, по усмотрению супругов. Обычно на таком тазу делают надпись «Чтобы таким тазом не накрылась семейная жизнь».

Котелок из меди. Прекрасный презент для тех пар, которые часто ходят в походы, или если у супругов есть дача. В таком котелке можно варить уху во время рыбалки или похода.

Лучшие подарки для мужчины

Выше уже было подробно описано, свадьба 7 лет, это какая свадьба. Теперь стоит рассказать о том, что дарить мужу в этот знаменательный для супружеской пары день. Женщине стоит детально продумать поздравление, а также подготовить небольшой сюрприз. Можно не только преподнести медные изделия, но и сделать своими руками подарок из шерсти. Такой вариант подойдет тем женам, которые умеют вязать крючком или спицами.

Если мужчина много времени проводит на рыбалке или в походах, ему точно понадобятся шерстяные варежки или носки.

В качестве подарка супругу можно выбрать:

ремень из натуральной кожи, украшенный медной пряжкой;

сувенир, выполненный на заказ из меди;

кубок для вина, выполненный из меди, с гравировкой;

для курящего мужчины можно купить медную пепельницу;

медная кружка для пива;

коллекционные монеты из меди;

котелок из меди, если мужчина любит рыбалку.

yandex_ad_2 Это прекрасные варианты презентов на семь лет совместной жизни, но это не значит, что нельзя приобрести более простые подарки, не связанные традициями свадьбы. Мужчина будет рад получить в подарок стильный ежедневник в кожаном переплете. Не менее актуальна современная техника и электроника. При покупке презента на праздник, женщина должна полагаться на увлечения своего мужчины.

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Презент для жены

Так как уже было сказано, свадьба 7 лет, какая свадьба, теперь можно узнать, что дарить супруге в этот торжественный день. Лучшим вариантом станут подарки из шерсти и меди, которые носят символический характер.

К наиболее популярным и оригинальным презентам следует отнести:

Стильные украшения. Это могут быть браслеты из меди, красивые серьги или кулон на цепочке. Не меньшей популярностью пользуются заколки и гребни для волос.

Статуэтки из меди. Стоит подбирать такие изделия, которые впишутся в интерьер квартиры. Весьма оригинально смотрится медная ваза или резная шкатулка под украшения из ценного металла.

Кожаный кошелек. Этот подарок может быть украшен медным замком или красивой пряжкой, внутрь же следует положить несколько монет из этого металла.

Украшения или аксессуары ручной работы. Сегодня можно найти множество мастерских, в которых изготавливают очень необычные аксессуары из различных материалов. Можно заказать супруге изделие из шерсти, которое украшают декоративными деталями из меди. Презент получится не просто оригинальным, а эксклюзивным.

Палантин и шаль. Приятный подарок для супруги, если годовщина свадьбы приходится на осеннее время года. Изделия выполняют из шерсти.

Шерстяной комплект. Лучше всего сделать его на заказ, ну или приобрести в хорошем магазине. Комплект может состоять из шапки, варежек и шарфа.

Подарок от гостей

На вопрос о том, свадьба 7 лет, какая свадьба мы ответили, теперь стоит подробнее поговорить, что дарить супругам в этот торжественный день. Гости часто не могут подобрать такой подарок, который бы понравился супругам и пригодился им.

Приведем несколько простых советов, что преподнести влюбленной паре:

Кружка. Этот презент можно считать небольшим сувениром для влюбленной пары. Подарок подойдет тем супругам, которые любят чай или кофе. Можно сделать на каждой кружке гравировку с пожеланиями счастливой семейной жизни. В дополнение к такому подарку принято дарить вкусные сорта чая и кофе.

Шкатулка. Это скорее подарок, который придется по вкусу супруге. Изделие из меди выглядит дорого и красиво, желательно сделать на нем гравировку с поздравлениями.

Подстаканник. На таком изделии можно сделать гравировку с именами супругов, или же нарисовать семейный герб влюбленных.

Турка. Изделие из меди будет выглядеть привлекательно, при этом в нем будет удобно варить кофе. Презент подойдет тем парам, которые любят готовить кофе самостоятельно. В дополнение к турке стоит приобрести несколько пакетиков с ароматным кофе.

Но совсем необязательно дарить влюбленным исключительно подарки из меди или шерсти.

Можно обратить внимание на современную технику, это может быть блендер, мультиварка, пароварка и другие приборы, которые понадобятся в семейной жизни. Не менее популярно дарить деньги, которые следует красиво оформить в конверт.