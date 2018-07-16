Что дарить на розовую свадьбу: годовщины и приметы

Годовщина свадьбы — невероятное событие, подтверждающее искренность чувств двух любящих сердец и их серьезные намерения. Поэтому каждый год имеет свое название и даже существует условный список подходящих подарков.

Самое начало совместной жизни

Мало кто об этом знает, но отчет годовщин начинается с самого дня свадьбы. Именно с этого момента начинается нулевой «зеленый» год семейной жизни. И если говорить о подарках, то нет ничего сложного, ведь молодоженам преподносят все то, что принято дарить в день бракосочетания.

Дальше — немного сложнее, но если запомнить название первых десяти годовщин, то и идея подарка сможет прийти сама собой:

Ситцевая свадьба символизирует совсем новые, легкие и свежие отношения. В чем-то они могут быть несовершенны и еще испытываются на прочность, но первоначальные этап совместной жизни пройден. В качестве подарка отлично подойдут рубашки, халаты, платок или другие любые вещи из ситца.

Бумажная свадьба напоминает, что после двух лет совместной жизни стоит относиться друг к другу с трепетом и большим вниманием, чтобы ничего «не порвать» и не испортить. Такая годовщина — отличный повод подарить хорошую книгу, а лучше всего преподнести бумажные деньги.

Кожаная свадьба говорит о том, что самые сложные этапы позади, ведь по статистике молодожены расходятся в первые два года после свадьбы. По традиции, гости должны дарить качественные вещи из натуральной или очень хорошей искусственной кожи.

Следующая, четвертая по годам годовщина, имеет довольно неожиданное название — льняная свадьба. А все из-за того, что лен считается символом достатка и долговечности. Также этот материал отличается хорошим качеством и надежностью. В качестве подарка может подойти одежда из льна, полотенца и даже постельное белье.

Деревянная свадьба ​— первая серьезная годовщина семейной жизни. Хорошей приметой считается посадить вместе дерево, а в ближайшем будущем заняться строительством собственного дома. Приглашенные гости должны преподнести мужу и жене деревянную посуду, украшения, мебель или схожие подарки.

Чугунная свадьба — это еще одна подсказка для счастливой пары. Ведь чугун называют самым хрупким металлом, а это непрозрачный намек. Семья уже успела окрепнуть, но нужно быть бдительными, так как сильные удары могут все разрушить. В качестве подарка вновь подходит посуда или талисманы (например, подкова) на счастье.

Медная свадьба, характеризует металл классом выше чугуна, но его все еще нельзя назвать драгоценным. А значит, муж и жена еще не достигли идеальной гармонии и им нужны подарки, которые помогут сохранить хорошие отношения — путевки на двоих, билеты в кино поездка с друзьями загород. Если же вернуться к традициям, то стоит вновь презентовать хорошую и красивую посуду или украшения из меди.

Жестяная свадьба — год, предшествующий этой годовщине считается очень тяжелым, так как супругам угрожает обыденность и излишняя «притертость» друг к другу. После такого испытания влюбленным на жестяную свадьбу можно подарить все, что только может храниться в коробочках из жести: одежду, украшения, сувениры, чай, конфеты или кофе.

Фаянсовая свадьба. Чтобы расшифровать это название, необходимо знать две вещи — фаянс очень легко бьется и становится хрупким, если с ним грубо обращаться. Но при этом в фаянсовых чашечках всегда заваривают хороший, крепкий и горячий чай. Посуда из такого же материала может стать хорошим подарком или же гости могут преподнести что-то такое же хрупкое и одновременное ценное для влюбленных.

Оловянная (розовая) свадьба — это непросто дата, а настоящий праздник для супругов, которые научились понимать друг друга, принимать недостатки, быть гибкими и справляться с временными трудностями вместе. В этот день принято дарить букеты цветов и много сладостей, чтобы жизнь еще больше походила на сказку.

Серьезные даты

Конечно же, все последующие годовщины свадьбы будут иметь особое значение, и говорить о серьезности чувств. Но если судить по годам, то большой юбилей празднуется каждые 5 лет.

Вот какие названия и примеры подарков стоит запомнить:

Хрустальная (стеклянная) свадьба — 15 лет совместной жизни. Эта дата символизирует чистоту отношений, поэтому на праздничном столе обязательно должна находиться посуда из стекла. Гости же дарят любые изделия из хрусталя или прозрачных хрупких материалов.

Фарфоровая свадьба –​ 20 лет в качестве мужа и жены. Счастливые семьи со временем становятся только лучше и прекраснее. Их отношения прошли испытания временем и уже могут ничего не бояться. И снова по народным традициям чета семейства должна получить посуду из настоящего фарфора.

Серебряная свадьба — 25 лет в любви и гармонии. Четверть века в браке — это не шутка, поэтому гостям мелкими подарками отделаться не получится. В этот день принято дарить только дорогие и значительные вещи.

Жемчужная свадьба — 30 лет со дня венчания. Несмотря на название, в эту годовщину гостям совсем необязательно дарить жемчуг и украшения. Важно преподнести что-то от всего сердца и с добрыми намерениями. А вот муж обязан приготовить своей возлюбленной ожерелье из жемчугов, как благодарность за все прожитые вместе года.

Полотняная (коралловая) свадьба — 35 лет совместной жизни. Подобрать подарки в этот день совсем несложно, ведь любая вещь из полотна станет символом крепких семейных уз.

Рубиновая свадьба — 40 лет, проведенные друг с другом. Название походит от рубина, который олицетворяет вечную страсть и бесконечную привязанность. Муж может подарить своей избраннице колечко с таки камнем, да и гостям придется потратиться на стоящий презент, который будет храниться в семье многие годы.

Сапфировая свадьба — 45 лет со дня обручения. Сапфир — это непросто красивый камень, но и талисман, способный защитить от невзгод, ссор и злых языков. По традиции, сегодня дарятся подарки голубого или синего оттенка.

Золотая свадьба — 50 лет брака. В этот день стоит подарить драгоценности или другие памятные вещи, которые смогут передаваться от поколения к поколению и рассказывать потомкам о настоящей любви.

Следующая важная по годам годовщина свадьбы называется изумрудной — 55 лет со дня свадьбы. Подарки в этот день могут быть совершенно разными, но лучше всего преподнести отреставрированное фото в красивой рамке или вещи для домашнего уюта — мягкие тапочки, халаты для влюбленных или подушки для двоих.

Бриллиантовая свадьба — 60 лет вместе. После того как вместе прожита целая жизнь, больше всего ценятся воспоминания. Поэтому родственники могут сделать для влюбленных книгу, в которой будут совместные фотографии, записаны важные даты и короткие истории.

Железная свадьба — празднования 65 лет существования семьи. В этот день редко приглашают гостей, которые не являются членами семьи. На юбилей можно подарить железную медаль «За замужество», статуэтки или подсвечники из железа. Никогда лишними не будут подаренные деньги.

Благодатная свадьба — 70 лет любви и понимания. Такой юбилей отмечается очень редко, поэтому лучшим подарком для юбиляров станет внимание семьи, тихий ужин и приятная атмосфера.