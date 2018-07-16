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Пять поступков мужчин, показывающих, что он вас не любит
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Пять поступков мужчин, показывающих, что он вас не любит 

WomanHit.ru 37 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Еще недавно вы постоянно слышали от своего мужчины слова любви и были уверены, что она по-прежнему наполняет ваши отношения. Однако неожиданно влюбленный в вас мужчина начал вести себя по-другому, и вот вы уже не уверены в его чувствах. Как понять, что он вас разлюбил, можно ли исправить ситуацию и что делать в этом случае? Психолог, певица Алина Делисс дает советы тем, кто столкнулся с такой проблемой.
Признаки того, что мужчина вас не любит:
1. Первым тревожным звоночком, который должен вас насторожить, может стать появившаяся рассеянность и желание дистанцироваться от вас. Вы вдруг начали замечать, что ваш мужчина стал более резким в общении, часто срывается на вас, не радуется, когда вы приходите домой, и не делится своими планами и идеями с вами. Он как бы обделяет вас доверием — вывод напрашивается сам собой: значит, нашел доверительное отношение в другом месте.
2. Второй тревожный звонок прозвенит в тот момент, когда мужчина начнет все чаще забывать о совместных праздниках, событиях, которые важны для вас как для пары. Он вдруг дистанцируется от ваших родственников, думает, как побыстрее вернуться домой. Он как будто ограничивает время, которое проводит с вами.
3. Третий звонок раздается в тот момент, когда муж перестает вдруг дарить вам цветы, объясняя это отсутствием денег или времени. На самом деле цветы — это не всегда роскошный букет, иногда достаточно подарить одну розу. Как только из ваших отношений уходит понимание, что женщину нужно баловать, стоит начать принимать меры по спасению ситуации.
4. Четвертый звонок звучит уже более убедительно: мужчина перестает говорить вам о своей любви и перестает излучать эти чувства и эмоции. Он больше не старается вас приобнять при любом удобном случае, не держит за руку, он уже не такой нежный, понимающий.
5. Пятый звонок звучит уже как набат: мужчина стал с вами холодным, перестал заниматься любовью. Начинаются скандалы, крики, женщина начинает подозревать измену, которой, возможно, еще нет, а есть какие-то проблемы на работе, в бизнесе.
Как исправить ситуацию?
1. В отношениях не должно быть подозрений, лжи — такую семью лучше не строить, потому что на все это будут смотреть ваши дети. Если вы почувствовали, что мужчина начал к вам охладевать, стоит понять, что такое случается практически со всеми парами, принять эту ситуацию и постараться, пока не поздно, исправить. Сядьте за стол переговоров и постарайтесь вызвать мужа на откровенный разговор.
2. Можно постараться сделать вид, что вы не замечаете перемен, но в срочном порядке заняться собой, своим развитием и досугом. Запишитесь в спортзал, сходите к психологу. Возможно, вам просто надо немного «отдохнуть» друг от друга.
3. Верните в отношения то, что исчезло за долгие годы, — налет романтики. Сами пригласите мужа на концерт его любимого исполнителя, в кино или в кафе. Проявите немного фантазии, и это гарантированно окупится сторицей.
Чего не стоит делать категорически!
Нельзя устраивать скандалы и чрезмерно накалять обстановку своим недовольством. Если вы изменитесь внутренне, к вам изменится отношение. Возьмите эту фразу на вооружение.
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