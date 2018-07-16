Пэрис Джексон рассказала о своей бисексуальности: «Я западала на девчонок уже в 8 лет!»

20-летняя дочь покойного Майкла Джексона вновь на первых полосах таблоидов: Пэрис Джексон откровенно рассказала о своей бисексуальности, правда, попросила не вешать на нее ярлыки и не называть «бисексуалкой», поскольку она прежде всего влюбляется в человека, а не в пол.

Девушка, которой приписывают романтические отношения с Карой Делевинь , призналась, что ее привлекают как мужчины, так и женщины. В Instagram-аккаунте одна из поклонниц Пэрис спросила, не бисексуалка ли она. На что Джексон ответила:

Да, ребята, вы так это называете, наверное, так и есть, но кому нужны эти ярлыки?

После этого Джексон написала в Twitter, что сенсации из этого делать не стоит, ведь все уже давно знают о ее ориентации и она заявила о своей бисексуальности еще в 14 лет:

Сколько раз я должна повторять, что я открыто называю себя членом ЛГБТ-сообщества! Я западала на девчонок, когда мне было восемь, меня сотни раз ловили за поцелуями с женщинами. Это уже давно не новость…

На вопрос о том, правда ли, что она встречается с Карой, девушка ответила строго: «Не ваше чертово дело».

Пэрис Джексон и Кара Делевинь

Напомним, Делевинь и Джексон познакомились в мае прошлого года в Лос-Анджелесе на премии MTV Movie Awards. В ноябре девушки дали повод для сплетен: покидая ночной клуб Dalston, они держались за руки и выглядели очень счатливыми и увлеченными друг другом. С новой силой об романе заговорили в феврале этого года. Выходя на обед в перерыве между показами на Неделе моды в Лондоне, Кара и Пэрис снова шли рука об руку, а спустя пару дней в соцсетях Делевинь появились милые снимки с Джексон. Ну а уж когда папарации застали звезд за страстными поцелуями, все стало окончательно ясно.

Сейчас фанаты уверены, что девушки встречаются и влюблены друг в друга, но те пока не спешат выводить свой роман на официальный уровень. Отметим, что до Кары у Пэрис были серьезные романы с мужчинами — за обоих бойфрендов, по слухам, она собиралась выйти замуж.