Ещё
Пэрис Джексон рассказала о своей бисексуальности: «Я западала на девчонок уже в 8 лет!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пэрис Джексон рассказала о своей бисексуальности: «Я западала на девчонок уже в 8 лет!» 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Пэрис Джексон
20-летняя дочь покойного Майкла Джексона вновь на первых полосах таблоидов: Пэрис Джексон откровенно рассказала о своей бисексуальности, правда, попросила не вешать на нее ярлыки и не называть «бисексуалкой», поскольку она прежде всего влюбляется в человека, а не в пол.
Девушка, которой приписывают романтические отношения с Карой Делевинь, призналась, что ее привлекают как мужчины, так и женщины. В Instagram-аккаунте одна из поклонниц Пэрис спросила, не бисексуалка ли она. На что Джексон ответила:
Да, ребята, вы так это называете, наверное, так и есть, но кому нужны эти ярлыки?
После этого Джексон написала в Twitter, что сенсации из этого делать не стоит, ведь все уже давно знают о ее ориентации и она заявила о своей бисексуальности еще в 14 лет:
Сколько раз я должна повторять, что я открыто называю себя членом ЛГБТ-сообщества! Я западала на девчонок, когда мне было восемь, меня сотни раз ловили за поцелуями с женщинами. Это уже давно не новость…
На вопрос о том, правда ли, что она встречается с Карой, девушка ответила строго: «Не ваше чертово дело».
Пэрис Джексон и Кара Делевинь
Напомним, Делевинь и Джексон познакомились в мае прошлого года в Лос-Анджелесе на премии MTV Movie Awards. В ноябре девушки дали повод для сплетен: покидая ночной клуб Dalston, они держались за руки и выглядели очень счатливыми и увлеченными друг другом. С новой силой об романе заговорили в феврале этого года. Выходя на обед в перерыве между показами на Неделе моды в Лондоне, Кара и Пэрис снова шли рука об руку, а спустя пару дней в соцсетях Делевинь появились милые снимки с Джексон. Ну а уж когда папарации застали звезд за страстными поцелуями, все стало окончательно ясно.
Сейчас фанаты уверены, что девушки встречаются и влюблены друг в друга, но те пока не спешат выводить свой роман на официальный уровень. Отметим, что до Кары у Пэрис были серьезные романы с мужчинами — за обоих бойфрендов, по слухам, она собиралась выйти замуж.
Пэрис Джексон и Пэрис Хилтон
Карельские вести: последние новости
6 приемов, которые помогут тебе усилить оргазм партнера Замужем за итальянцем: откровения россиянки Три техники вагинальных фрикций, которые выведут качество секса на новый уровень
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды 90-ых, которых больше нет
Модель plus-size испортила фигуру неудачным бикини1
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Бывшая жена Гайдуляна рассказала о предательстве
Как звезды пытаются быть идеальными1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение