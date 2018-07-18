Пользователи сети рассказали о жизни без секса

Пользователи сети рассказали о тяжелой жизни без секса

В соцсетях запустили новый флешмоб, участники которого рассказали об аспектах жизни без секса.

Одной из первых о своей жизни без интима рассказала пользователь Twitter по имени Джо Макгуайр (Joey McGuire): она пошутила, что на 71 день без отношений ее умные часы думают, что их владелица занимается бегом, хотя та даже не выходит из квартиры. Намек на активную мастурбацию оценили многие пользователи — публикация собрала почти 10 тысяч лайков.

Другая девушка под ником @memesluttt решила прислонить шланг от пылесоса к своей груди и записать видео. «258742 день без секса», — написала она в комментариях.

Пользователь Джордан Мэк спустя почти два года после последнего полового контакта начал видеть сексуальный подтекст в обычных предметах интерьера. «631 день без секса: эта грудь на потолке выглядит вполне нормально…» — отметил мужчина под фотографией.

Флешмоб поддержали и другие пользователи, которые рассказали о своем странном поведении из-за длительного отсутствия интимной близости.

«187 день без секса: я только что плюнула на эскимо, прежде чем положить его в рот»

«213 день без секса: я вставил зарядное устройство в разъем на смартфоне и прошептал: "Тебе нравится это?"»

«13857 дней без секса: Jay-Z действительно кажется мне привлекательным»

В конце концов нашелся человек, у которого секс случается постоянно, но это не приносит ему никакого удовольствия. «0 дней без секса: жизнь имеет меня каждый день», — написал мужчина под ником @Dalton_AFarrier.

Ранее пользователи сети запустили флешмоб Zoom Challenge: пользователи танцуют под песню Mickey рэпера Lil Yachty, а затем резко пропадают из поля зрения. При этом большинство роликов выглядят крайне опасными: герои буквально выдергивают из кадра детей и животных.