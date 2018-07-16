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Анжелика Варум откровенно рассказала об отношениях с мужем
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Анжелика Варум откровенно рассказала об отношениях с мужем 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анжелика Варум призналась, что с возрастом о личном предпочитает не говорить, но в особенный день, день рождения своего мужа и партнера по сцене Леонида Агутина, которому исполнилось 50, певица решила сделать исключение.
На своей официальной страничке в Инстаграм женщина написала трогательный пост. «Мы знакомы около четверти века. За эти годы в нашей жизни было много разного. Но ни на одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба», — пишет звезда.
К поздравлениям присоединились поклонники пары, многие из них восхитились любовью Анжелики, ее способностью находить такие красивые слова для выражения собственных чувств.
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