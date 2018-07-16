Анжелика Варум откровенно рассказала об отношениях с мужем

Анжелика Варум призналась, что с возрастом о личном предпочитает не говорить, но в особенный день, день рождения своего мужа и партнера по сцене Леонида Агутина , которому исполнилось 50, певица решила сделать исключение.

На своей официальной страничке в Инстаграм женщина написала трогательный пост. «Мы знакомы около четверти века. За эти годы в нашей жизни было много разного. Но ни на одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба», — пишет звезда.

К поздравлениям присоединились поклонники пары, многие из них восхитились любовью Анжелики, ее способностью находить такие красивые слова для выражения собственных чувств.